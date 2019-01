Burkina Faso : Key Message Update - La détérioration de la situation sécuritaire perturbe le fonctionnement normal des marchés dans le nord du pays, Janvier 2019

Depuis le troisième trimestre de 2018, les menaces et attaques terroristes se sont multipliées dans le pays, en particulier dans les régions du Sahel, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun et du Nord, présentement en état d’urgence décrété par le gouvernement. A ces incidents se sont ajoutées en début du mois des conflits de nature communautaire qui ont fait plus de 12000 déplacés internes (PDIs) dans la région du Centre-Nord, augmentant ainsi le nombre de PDIs à plus de 60000 dans le pays.