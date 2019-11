Burkina Faso Key Message Update : Incidents de sécurité quasi quotidiens au cours des trois derniers mois, Novembre 2019

Messages clés

Depuis le début de l’année, plus de 500 incidents de sécurités ayant causés 1643 morts sont enregistrés dans 34 des 45 provinces du pays (traitement de données ACLED). Les régions du Sahel et du Centre-Nord enregistrent 63 pourcent des incidents et 72 pourcent des fatalités. Au cours des trois derniers mois, on note une intensification des attaques de groupes armés non étatiques : 21 en aout avec 109 morts ; 25 en septembre avec 106 morts et 29 en octobre avec 176 morts (WANEP). Ces incidents continuent d’accroitre le nombre de déplacés internes, estimés à plus de 486 000 en de début octobre.

Les nouvelles récoltes constituent la principale source de nourriture dans les zones accessibles. Par contre, dans les zones plus affectés par l’insécurité, les populations déplacées internes (PDI) qui n’ont pas pu cultivés ou qui ont abandonné leurs champs sont dépendant de la solidarité des communautés hôtes et de l’assistance humanitaire. Cette assistance reste limitée aux centres urbains plus accessibles (31 pourcent des PDIs sont toujours difficilement accessibles), mais jusqu’en décembre, elle devrait atteindre 20 à 30 pourcent des populations de la province du Soum et des communes voisines et répondre au moins à 65 pourcent de leurs besoins. Cela favorise une insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 ! de l’IPC) dans ces zones.