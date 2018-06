Burkina Faso: Incidents sécuritaires Mai 2018 (31 Mai 2018)

13 ATTAQUES

1 IED

17k PERSONNES DEPLACEES

6 PERSONNES TUEES

5 PERSONNES BLESSEES

4 PERSONNES KIDNAPPEES

1 ECOLE DETRUITE

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS

02 Mai Description: Des individus armés ont tenté un enlèvement à l’entrée de la ville de Nassoumbou dans le Soum. Alertés par la population la brigade de gendarmerie et le détachement militaire ont tour à tour eu des échanges de tirs avec les assaillants. Cible: Habitants de Nassoumbou. Bilan: Aucune victime n’a été signalée.

02 Mai Description: Une attaque a été perpétrée dans la province du Sanmatenga plus précisément dans les localités de Guiendbila et Bafina situées à environ 35 Km de Barsalgho. Huit individus non identifiés et armés de Kalachnikov y ont mené une incursion. Ils se sont ensuite dirigés vers Arbinda. C’était les Kolwéogos qui étaient visés par cette attaque. Cible: Les kolwéogos . Bilan: Une école brûlée, un enseignant ligoté et laissé sur place, le camp des kolwéogos brûlé et saccagé, et deux motos emportées.

03 Mai Description: Le poste de gendarmerie de Markoye localité située à 37 Km au nord-est de Gorom-Gorom a été attaqué par des individus armés. Cible: Les forces de défense et de sécurité de Markoye. Bilan: Aucun bilan n’est disponible pour le moment.

03 Mai Description: Un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé 11HK3765 BF conduit par monsieur Bayala Bernard agent de la Croix Rouge à l’antenne de liaison d’Arbinda est porté disparu. Tous ses contacts téléphoniques restent injoignables. Il semblerait qu’il ait été enlevé par des groupes extremistes. Cible: Un agent de la croix rouge (personnel humanitaire). Bilan: Une (01) personne disparue.

08 Mai Description: De source digne de foi, Bayala Bernard, le chauffeur de la Croix Rouge burkinabé, qui avait été enlevé a été libéré. Il a été retrouvé non loin de Nassoumbou, dans la province du Soum, région du Sahel. Cible: Un agent de la croix rouge (personnel humanitaire). Bilan: Une (01) personne libérée.

10 Mai Description: Une explosion a eu lieu sur le site du camp des réfugiés de Mentao à quelques kilomètres de Djibo. En effet, des individus venus de Djibo ont placé une charge explosive autour d’un bâtiment et l’on fait exploser avant de retouner à Djibo. Cible: Le camp des refugiés de Mentao. Bilan: Aucune victime n’a été signalée.

14 Mai Description: La préfecture de Oursi dans la région du Sahel a été attaquée par des individus non identifiés. La prefecture a été incendiée et le préfet y a perdu la vie. Le préfet qui a été abattu au cours de l’attaque était un officier de police. Cible: La préfecture de Oursi. Bilan: Une (01) personne tuée.

16 Mai Description: Un marabout de la commune rurale de Arbinda a été assassiné par des individus armés non identifiés. Cible: Habitants de Arbinda. Bilan: Une (01) personne tuée.

19 Mai Description: A Baraboulé un parent du premier adjoint au maire, suspecté de complicité a été enlevé par des personnes inconnues. Cible: Habitants de Baraboulé. Bilan: Une (01) personne kidnappée.

20 Mai Description: A Koutougou dans le Sahel un catéchiste de 69ans et son épouse ont été enlevés par des individus non identifiés. Cible: Habitants de Koutougou. Bilan: Deux (02) personnes Kidnappées.

22 Mai Description: Suite aux renseignements fournis par les services compétents, l’Unité Spéciale d’Intervention de la gendarmerie nationale a effectué une opération en vue de déloger de présumés terroristes au quartier Rayongo dans l’arrondissement 11 de Ouagadougou. Cible: Population de Ouagadougou. Bilan: Quatre (04) morts, cinq (05) blessés, une (01) personne arrêtée.

24 Mai Description: Sawadogo Wendmetè tradipraticien a été enlevé dans le village de Niafo à Arbinda par des individus armés Cible: Habitants de Niafo. Bilan: Une (01) personne kidnappée.

26 Mai Description: Deux individus armés non identifiés sur une moto Sanili ont ouvert le feu sur un kiosque de transfert Orange money à Polesgo dans la zone industrielle de Kossodo. Cible: Habitants de Kossodo. Bilan: Aucune victime n’a été signalée.

30 Mai Description: Des individus armés non identifiés sur moto ont fait irruption dans le village de Sikiré localité située à 06 Km à l’Est de la commune d’Arbinda sur l’axe Arbinda-Beléhedé en menant des tirs en l’air puis en fouillant quelques concessions à la recherche d’un résident dudit village. Selon les informations reçues ces bandits avaient remis à l’intéressé du bétail volé à vendre et depuis deux semaines il ne s’était plus rendu au lieu habituel pour le compte rendu. Cible: Habitants de Sikiré. Bilan: Aucune victime n’a été signalée.