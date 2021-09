Burkina Faso: iMMAP/DFS COVID-19 Analyse de Situation - (Mars 2020 – Juillet 2021)Rapport Annuel 2021

POINTS ESSENTIELS

Moyens de subsistance

Les moyens de subsistance de la population Burkinabè ont été directement impactés par la COVID-19 et par les mesures adoptées par le gouvernement.

La fermeture des frontières ainsi que la quarantaine ont fait plonger l’économie du pays et occasionné des pertes d’emplois. La timide reprise économique n’a néanmoins pas permis à la majorité des ménages d’acquérir les finances adéquates pour subvenir à leurs besoins essentiels. La perte ou la baisse du pouvoir d’achat constatée depuis mars 2020 perdure en juillet 2021 et mène certains ménages à recourir à des stratégies d’adaptation comme l’utilisation de leurs économies, le travail journalier, le recours à la recherche de l’or sur les sites artisanaux, le travail des enfants, le sexe de survie, avec des risques sur leur santé physique et mentale. Les femmes font face au déni de ressources et à l’augmentation de la violence domestique. Les capacités des populations à subvenir aux besoins de base et aux biens de première nécessité se trouvent négativement affectées.

Agriculture

Les mesures restrictives et la crise sécuritaire ont accentué les problèmes structurels de l’agriculture dont la dégradation des terres au fil des ans (470 000 ha par an) à cause de la surpopulation, du surpâturage, de l’érosion éolienne et de la sècheresse qui s’ajoutent à la hausse des valeurs des terres au Burkina Faso et perturbent les activités agricoles.

En plus, des dangers sécuritaires pèsent sur l’accès aux champs et aux pâturages, et les prix des animaux ont connu des hausses entre 2020 et 2021 avec des amplitudes comprises entre 15 et 25 % selon le marché et selon l’espèce, à cause d’une forte demande. Par ailleurs, des pertes de revenus ont impacté négativement la capacité des agriculteurs à mener à bien leurs activités et à écouler leurs produits dans les régions frappées par la crise, mais on note dans l’ensemble une saison agricole 2020-2021 excédentaire de 109 321 tonnes malgré une baisse des superficies de 4% dans les régions du Sahel et de l’Est et 15 provinces déficitaires sur les 45 que compte le pays.

Nutrition

Le Burkina Faso enregistre une hausse de la malnutrition depuis entre 2019 et 2020 qui est la conséquence de la recrudescence de l’insécurité. Les populations déplacées abandonnent à la hâte leurs sources de revenus et leurs stocks alimentaires, ce qui vient dégrader leur situation alimentaire et nutritionnelle. La crise sanitaire en a rajouté sur la santé nutritionnelle, et la probabilité d’une hausse de la mortalité infantile est réelle, avec les perturbations des centres de santé et de services de nutrition. Certaines zones sont difficiles d’accès par l’aide humanitaire et gouvernementale pour l’assistance en matière de produits pour la nutrition. Par ailleurs, la perte du pouvoir d’achat impacte l’accessibilité à un régime nutritionnel équilibré.

Ce sont donc autant de facteurs qui se superposent et qui engendrent une aggravation de la malnutrition chronique de la population. En somme, le pays connaît une situation nutritionnelle caractérisée par un taux de malnutrition aigûe global (MAG) de 25% et un taux de malnutrition sévère (MAS) de 9,1%.

Santé

L’insécurité a ainsi entraîné le dysfonctionnement des systèmes de santé, du système de surveillance épidémiologique et des activités de couverture vaccinale. Les incidents sécuritaires ont entravé aussi l’acheminement des médicaments et autres intrants médicaux dans les régions les plus touchées. On constate une baisse de 38% des formations sanitaires fermées entre avril 2020 (133) et avril 2021 (76), De septembre à novembre 2020, la pandémie de la COVID-19 a généré méfiance, rumeurs et craintes de la population envers les services de santé - jugés inaptes à prendre en charge correctement les personnes malades - et les mesures sanitaires gouvernementales. Cette situation a entraîné un relâchement dans l’observation des gestes barrières.

Le programme de vaccination est en cours avec 58 050 doses déjà administrées au 5 août 2021. La région du Centre est à plus de 92% de consommation de sa dotation de doses et les autres régions sont à moins de 50%. Au-delà de la COVID-19, le pays fait face à d’autres maladies comme la rougeole, ou encore la méningite dont le taux de létalité avoisine les 8%. Ainsi, depuis le début de l’année 2020, 2 298 cas et 6 décès à cause de la rougeole ont été enregistrés et 775 cas et 63 décès à cause de la méningite.

Sécurité alimentaire

L’insécurité alimentaire est en augmentation au Burkina Faso. Au premier semestre 2021, 10 provinces sont en situation d’insécurité alimentaire, 17 sont sous pression et 16 sont en crise.

Il est à craindre que 2,9 millions de personnes susceptibles d’être à risque d’insécurité alimentaire pendant la période de soudure de 2021 - soit une hausse de 43,56% qui ont des difficultés à couvrir leurs besoins alimentaires. En mars 2021, soit un an après le début de l’épidémie de COVID-19 au Burkina Faso, le nombre de personnes en insécurité alimentaire de phase 3 et plus avait augmenté de 29% et s’établissait à 2 076 319, contre 1 606 480 en mars 2020.

La quarantaine et la fermeture des frontières, ainsi que les mesures sur le fonctionnement et l’approvisionnement des marchés ont engendré l’épuisement des stocks de nourriture et les difficultés de ravitaillement et d’approvisionnement du fait du confinement et de la limitation des déplacements. La hausse des prix des denrées alimentaires et la perte de pouvoir d’achat augmentent les difficultés d’accès financières à la nourriture, tandis que l’impact conjugué de la crise sécuritaire, des déplacements de populations, des aléas climatiques et des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 vient accroître l’insécurité alimentaire des burkinabè.

EHA

Au Burkina Faso, la couverture en service d’Eau, Hygiène et Assainissement est limitée et exacerbe les risques de diffusion de la COVID-19. Cette situation était difficile même avant la crise sanitaire. Le manque d’infrastructures, la distance avec les points d’eau et l’insécurité sur les routes représentent quelques-unes des contraintes pour l’accès à l’eau propre, essentielle au respect des mesures d’endiguement. L’utilisation d’eau non potable potable due à l’éloignement des points d’eau potable ou des mauvaises habitude a drastiquement diminué, mais n’a pas disparu, et a de graves conséquences sur la santé pour les populations hôtes et les déplacés internes. Les régions concentrant le plus de personnes en besoins d’assistance EHA, correspondent à celles qui accueillent le plus grand nombre de déplacés internes dont le Centre-Nord (avec 842 500 personnes) et le Sahel (avec 670 000 personnes). Les besoins exacerbés par la pandémie accentuent la pression autour des services EHA.

Abris

Les besoins en abris engendrés par la crise sécuritaire au cours de l’année 2020 ne sont pas près d’être comblés. Le nombre de personnes déplacées internes a fortement augmenté pendant cette période, accentuant les conditions précaires de logement, la promiscuité et la cherté des loyers dans les zones d’accueil. Ces gros besoins et les conditions précaires de logement indiquent des difficultés d’accès aux logements décents ainsi que les risques de contamination à la COVID-19 au sein des populations déplacées et hôtes. Par ailleurs, la réponse humanitaire en abris et articles ménagers essentiels a diminué du fait des restrictions de mouvements et de la fermeture des frontières consécutive à la situation de la pandémie de la COVID-19. Cela suppose que l’augmentation de la pression démographique dans ces régions va nourrir la crise de logements déjà existante, en particulier pour les personnes déplacées dans les régions qui les accueillent dont le Sahel, le Centre-Nord, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun.

Education

L’épidémie de COVID-19 et l’insécurité ont provoqué une détérioration de l’accès à l’éducation, notamment dans les zones rurales isolées et pour les ménages les plus précaires. En mai 2021, au total 2 244 établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires sont fermés, une baisse par rapport au nombre de 2512 écoles fermées avant les mesures restrictives la fermeture des écoles en avril 2020 pour contrer l’expansion de la COVID-19 soit une baisse de 10,67%. Les régions les plus touchées par ces fermetures sont le Sahel qui regroupe 41% du total des écoles fermées, l’Est qui regroupe 25%, le Centre-Nord 13%, la Boucle du Mouhoun 12%. Si l’éducation de certains enfants se trouvent entravée par le manque de moyens dans biens des cas, elle l’est à cause du fait d’un manque de disponibilité ou de qualité des écoles, et surtout du fait de l’insécurité qui a entrainé beaucoup de déplacements et par conséquent des interruptions de l’apprentissage, le surpeuplement dans les écoles et la stigmatisation.

Protection

Au cours des années 2020 et 2021, une augmentation des incidents de protection liée au contexte sécuritaire a été enregistrée. Les violences contre les civils représentent la majorité des incidents sécuritaires plus nombreux dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. En plus, les mesures de riposte contre la COVID-19 ont contraint les populations des zones les plus touchées à rester chez elles, ce qui a exacerbé les cas des violences basées sur le genre (VBG) et spécifiquement les violences conjugales, notamment envers les femmes; la pression financière et la perte de revenus causées par l’impact économique de la COVID-19 ont accentué les abus et la maltraitance, notamment contre les enfants sont exposés à des violences physiques, émotionne. Ceux-ci sont aussi victimes du mariage précoce, et font l’objet de recrutement par des groupes armés, tandis que l’accès aux services administratifs de protection reste difficile à cause de leur fermeture ou de leur destruction.