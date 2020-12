Burkina Faso : iMMAP/DFS COVID-19 : Analyse de la situation, Septembre-Octobre 2020

Points essentiels

Aperçu épidémiologique: Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le Burkina Faso a enregistré un total de 2421 personnes contaminées par le virus de COVID-19s, dont 65 décès. Le chiffre des cas confirmés en octobre montre une hausse de 21% par rapport à septembre. Les régions les plus affectées sont le Centre et les Haut-Bassins qui comprennent près de 90% des cas. Le pays effectue en moyenne 262 tests par jour, ce qui reste insuffisant pour obtenir un réel aperçu de l’impact de l’épidémie dans le pays.

Mesures d’endiguement et de prévention: Depuis le rapport de septembre, les mesures gouvernementales prises pour endiguer l'épidémie continuent d’être levées progressivement. Ainsi, les écoles ont été rouvertes le 1er octobre avec l’obligation pour les élèves de porter un masque, fourni par les établissements. Les frontières terrestres restent néanmoins fermées jusqu’à présent.

Économie: Malgré des signes de reprise, l’économie nationale a été fortement impactée par les mesures mises en place par le gouvernement afin de faire face à l'épidémie. Les finances publiques continuent d’être sévèrement impactées par la pandémie du fait de la baisse des recettes fiscales et des dépenses additionnelles engagées dans la riposte. De plus, l’inflation des prix - causée en partie par la fermeture des frontières et la baisse de l'activité économique- ainsi que la perte de revenus des ménages ont une incidence marquée sur la pauvreté de la population.

Sécurité: Alors que les mesures de restriction telles que la quarantaine ou le couvre-feu avaient permis une diminution des attaques des groupes armés, la levée progressive de celles-ci a donné lieu à la résurgence des violences. Les élections présidentielles et législatives à venir le 22 novembre pourraient aussi avoir une incidence sur la situation sécuritaire du pays.

Déplacements: La persistance de la crise sécuritaire liée principalement au conflit armé a entraîné une pression des mouvements des populations. On dénombre plus d’un million de déplacés internes, notamment dans les régions du Centre-Nord, du Sahel, du Nord, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Est. Le Burkina Faso accueille également près de 850 000 réfugiés venus majoritairement du Mali.

Accès humanitaire: La levée des restrictions des déplacements ont permis une reprise timide des programmes humanitaires mais la fermeture des frontières et l’état d’urgence continuent d’affecter l’accès des régions de l’Est, du Sahel, du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord. Les populations déplacées sont aussi plus vulnérables à cause de l'accès réduit des agences humanitaires aux zones où elles habitent.

Information et communication: Les informations majeures concernant la COVID-19 sont relayées par le gouvernement à travers la radio et la télévision. Les acteurs humanitaires mettent en œuvre des campagnes de sensibilisation sur le terrain, notamment pour les personnes déplacées. La désinformation et les rumeurs sur le virus restent des problèmes actuels pour combattre de manière efficace la propagation de la maladie.

Moyens de subsistance: Les moyens de subsistance des ménages continuent d’être affectés par la pandémie et par la riposte du gouvernement. La fermeture des commerces et des frontières ainsi que les mesures de quarantaine ont fait plonger l’économie du pays et mené à la perte des emplois de près de 70% de la population. La hausse des prix et la perte de pouvoir d’achat des ménages, a diminué la capacité de ces derniers à subvenir à leurs besoins essentiels.

Sécurité alimentaire: La sécurité alimentaire reste un problème majeur pour 2,5 millions d’individus.

Les problèmes d’accès aux marchés alimentaires et la perte de pouvoir d’achat des ménages aggravent une situation pré-COVID-19 déjà complexe. Entre mars et septembre, on estime à 50% l’augmentation de l’insécurité alimentaire des ménages.

Santé: Les mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé l’accès des populations aux services de santé et ont détérioré leur disponibilité, qualité et ont perturbé leur utilisation par la population. La difficulté d’approvisionnement en matériel de santé, le manque de personnel et le manque d’infrastructure dans les zones en proie à l’insécurité sont autant de défis supplémentaires.

Éducation: La COVID-19 a provoqué une détérioration de l’accès à l’éducation, notamment dans les zones rurales isolées et pour les ménages les plus précaires exclus des dispositifs d’enseignement à distance mis en place suite à la fermeture des écoles. Depuis la reprise scolaire le 1er octobre, on constate que beaucoup d’établissements n’ont pas les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mettre en place les mesures de prévention contre le virus. De plus, plus de 2200 écoles primaires sur environ 11101 étaient encore fermées en septembre.