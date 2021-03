Burkina Faso : iMMAP/DFS COVID-19 : Analyse de la situation, fevrier 2021

POINTS ESSENTIELS

Aperçu épidémioligique : Au 30 janvier 2021, le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso est de 10,682. En un mois seulement, ce chiffre a augmenté de 50%. Trente-cinq (35) nouveaux décès de Covid-19 sont à déplorer au cours du mois de janvier, ce qui porte le nombre total de décès à 120. La plus forte hausse de la mortalité est enregistrée dans la région des Hauts-Bassins. Chaque région administrative du Burkina Faso a déjà notifié au moins un cas confirmé. Cependant les principaux épicentres restent les régions du Centre et des HautsBassins avec 85% des cas confirmés. Mesures d’endiguement et de prévention : La recrudescence des cas observée depuis le mois de décembre n’a pas donné lieu à des nouvelles mesures d’endiguement. La stratégie adoptée par les autorités gouvernementales consiste à renforcer la sensibilisation autour de la maladie et la responsabilisation des populations.

Économie: Les mesures gouvernementales adoptées afin de réduire l’impact de la COVID-19 ont affecté directement l’économie du Burkina Faso. La baisse du PIB a fait suite à la perte d’activités des principaux secteurs économiques.

La crise a, en plus, engendré des licenciements et une diminution des opportunités de travail. L’inflation générée par la fermeture des frontières et la baisse d’activités - ainsi que la perte de revenus des ménages ont une incidence marquée sur la pauvreté de la population. Les régions de l’Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun sont les plus durement touchées.

Sécurité: La situation sécuritaire au Burkina Faso reste toujours très volatile bien que l’on observe une accalmie depuis le début du second semestre de l’année 2020. Le Sahel est la région la plus touchée, et principalement la province du Soum, en proie à l’activisme des Groupes Armés Non Identifiés (GANI). La province la plus épargnée est celle du Séno, mais cela n’écarte pas le risque de reprise des activités des GANI dans la province. Le conflit s’envenime toujours notamment dans la province du Gourma, et provoque ainsi de nombreux déplacements de populations. Une accalmie a en revanche pu être constatée dans les régions bénéficiant de la présence accrue des FDS (Forces de défense et de sécurité), à savoir la région du Plateau-Central, des HautsBassins et des Cascades, malgré la persistance d’incidents sécuritaires. Dans le Nord, également, une accalmie a été observée. De plus, des accords ont été passés le 12, 22 et 24 janvier 2021 afin de mettre fin aux violences entre les communautés peuls et dogons dans la zone des trois frontières, concernant le Mali et le Burkina Faso. Cette zone qui concentre les attaques des groupes armés observe depuis le mois de janvier, un espoir d’accalmie dans les mois à venir.

Déplacements: Les attaques et affrontements armés répétés dans certaines régions du Burkina Faso ont conduit de nombreuses personnes à fuir leur localité. L’année 2020 a été marquée par une augmentation drastique des déplacements au sein du pays. En effet, entre le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020, le nombre de déplacés a augmenté de 92%. Les régions les plus touchées sont tout d’abord le Sahel et le Centre-Nord, puis es régions de l’Est et du Nord, bien que toutes les régions soient touchées par les déplacements de populations.

On constate que la majeure partie des déplacés sont les déplacés internes, qui sont au nombre de 1 092 462 au 31 janvier 2021. Ce chiffre est en augmentation de 2,40% par rapport au 10 novembre 2020. Parmi eux, 53% sont des femmes et 61% sont des enfants. Les réfugiés sont au nombre de 20 250.