Burkina Faso : GSAT Dashboard (au 30 avril 2021)

Mises à jour générale

Les activités GSAT se sont renforcées au mois d’avril grâce aux financements du CERF qui ont permis de relancer les activités dans 17 sites, dont 5 à Kaya, 8 à Barsalogho et 4 à Kongoussi, communes de la région du Centre-Nord et l’installation d’un autre partenaire (NRC) pour la mise en place des mécanismes de gestion dans plus d’une vingtaine de sites de la région du Sahel, dont les principaux sont installés dans les chefs-lieux des 04 provinces.

Le partenaire ACTED a travaillé à renforcer les mécanismes de gestion dans les 14 sites et zones d'accueil de déplacés dans les communes de Kaya, Barsalogho et Kongoussi et a mené des sensibilisations sur la promotion de l’hygiène dans 04 sites de Kongoussi et 04 secteurs de Fada N’Gourma. Des évaluations afin d’établir la cartographie des infrastructures ont été réalisées par REACH dans 07 communes (Boussouma, Yalgo, Tougouri, Bourzanga, Dablo, Pensa et Matiacoali) de la région du Centre-Nord.

Le plan d’action du renforcement des activités s’est également poursuivi avec 04 ateliers réalisés (2 ateliers de formation des autorités locales et 02 pour les agents sociaux) des régions de la Boucle de Mouhoun et du Nord. 117 acteurs (autorités locales, agents sociaux et acteurs humanitaires) ont été formés sur la GSAT.