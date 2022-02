Burkina Faso: Flash Update No. 1– Déplacements au Sahel, 18 février 2022

Aperçu de la situation

La région du Sahel fait face à une série de mouvements de population, avec pour conséquence une augmentation importante des besoins multisectoriels et un amenuisement de l’accès humanitaire. Cette situation est due à la détérioration continue de la situation sécuritaire se caractérisant par les affrontements entre des groupes armés non étatiques et les Forces de défense et sécurités (FDS) et de leurs supplétifs (VDP), l’utilisation des engins explosifs improvisés sur les axes, des frappes aériennes, des menaces contre la population, des actes d’intimidation, des assassinats des populations civiles et les opérations militaires d’envergure.

Connue pour être volatile, imprévisible et parfois tendue, la situation sécuritaire se dégrade dans la région du Sahel et a engendré de nouvelles vagues de mouvements de populations. Celles-ci sont contraintes de fuir leurs localités d’origine pour sauver leurs vies.

Le dénombrement continu fait état pour le mois de janvier 2022 d’environ 50 000 personnes nouvellement déplacées, dans une région qui comptait déjà au 31 décembre 2021 plus de 513 000 personnes déplacées internes (PDI), dont la moitié (266 000) est abritée à Djibo. Les principales zones d’accueil de ces récents afflux de PDI sont essentiellement à Djibo, Dori, Gorom Gorom, Oursi et Seytenga.

Suite aux attaques et aux menaces des groupes armés non étatiques (GANE) en janvier 2022 à Deou, Dibissi et Tinedjar (Oudalan), 42 000 personnes ont fui vers Oursi et Gorom Gorom (Oudalan) et la capitale régionale de Dori (Seno).

De même, l’activité des GANE opérant dans la commune de Seytenga a contraint les habitants de plusieurs villages périphériques à rejoindre le centre de la commune. Pendant la même période, la commune de Djibo a connu des affrontements et menaces similaires ainsi que des frappes aériennes qui ont entamé le déplacement de 7 200 personnes vers Djibo en fin janvier 2022