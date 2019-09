Burkina Faso: Faits et Chiffres - Janvier – Juin 2019

Burkina-Faso : notre action de janvier à juin 2019

Présent au Burkina Faso depuis 2006, nous avons la mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence et de leur porter assistance.

Nous renforçons notre présence dans le pays et nos activités sont souvent menées en collaboration avec la Croix-Rouge burkinabè.

Voici les principaux faits et chiffres pour le premier semestre 2019.

17 400 personnes déplacées ont bénéficié d'une assistance alimentaire, dans les régions du Sahel et du Nord.

21 400 personnes ont été prises en charge grâce à l’appui en kits médicaux du CICR dans les districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho, et les centres médicaux d’Aribinda , de Kaya et de Matiakoali.

7 800 personnes déplacées et hôtes ont un meilleur accès à l’eau potable grâce à la construction de 2 nouveaux forages dans la région de l’Est.

68 000 animaux ont été vaccinés en janvier 2019 dans la province de l’Oudalan.

220 membres des forces armées et de sécurité du Burkina Faso ont été sensibilisés au Droit international humanitaire (DIH) et au Droit international des droits humains (DIDH).

Plus de détails sur notre action au Burkina Faso, de janvier à juin 2019.