Burkina Faso : Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) : Résumé exécutif, février 2021

Résumé

Le Burkina Faso connaît une instabilité croissante depuis 2015 suite à la prolifération d’acteurs armés sur le territoire dans la foulée de l’émergence d’un conflit au Mali voisin. Depuis 2019, plus d’un million de personnes ont été déplacées en raison de la multiplication des attaques contre les civils dans la zone frontalière avec le Mali et le Niger. Les personnes déplacées internes (PDI) se concentrent pour la plupart dans les centres urbains, exerçant ainsi une pression sur les services et les infrastructures. Néanmoins, de nombreux ménages sont restés dans les zones rurales en dépit de la menace sécuritaire et subissent également des perturbations de leurs moyens d’existence et de leur accès aux services de base. L’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) faisait ainsi état de 5,3 millions de personnes affectées par la crise, dont 2,2 millions de personnes ayant besoin d’assistance en 2020. Les besoins liés à l’insécurité et aux déplacements de population s’additionnent à des difficultés structurelles antérieures à la crise. Le Burkina Faso connait en effet une croissance démographique rapide dans un contexte de fragilité préexistante des services étatiques et des infrastructures sociocommunautaires, en plus d’être confronté à une pauvreté importante, se situant année après année vers le bas du classement de l’Indice de développement humain, malgré des progrès réalisés au cours des quarante dernières années. La croissance démographique s’inscrit dans un contexte d’érosion des moyens d’existence traditionnels sous l’effet des impacts du changement climatique. Finalement, en 2020, la pandémie de la COVID-19 a contribué à accentuer les besoins, notamment via l’impact socio-économique des mesures préventives, en particulier la fermeture des frontières internationales.

Afin d’informer l’action des acteurs humanitaire et de faciliter la prise de décision concernant la priorisation des ressources et des interventions, REACH, en collaboration avec le Groupe de Coordination Inter-Cluster (ICCG), a réalisé une évaluation multisectorielle des besoins (MSNA). Cette évaluation avait principalement vocation à informer l’élaboration du HNO 2021 ainsi que du Plan de réponse humanitaire (HRP).

La MSNA s’est déployée sur l’ensemble du territoire du Burkina Faso et visait à obtenir des données différenciées sur les besoins multisectoriels des populations déplacées et non déplacées, de manière à permettre une comparaison de la sévérité des besoins et des vulnérabilités des ménages entre les zones géographiques et entre les deux groupes de population d’intérêt. La collecte de données a eu lieu entre le 14 juillet et le 15 août 2020, auprès de 5 945 ménages. Les données ont été récoltées sur le terrain dans les zones accessibles sur le plan sécuritaire et par téléphone dans les zones difficiles d’accès. Un échantillonnage non-probabiliste a été utilisé pour l’ensemble des ménages dans les zones couvertes par téléphone, ainsi que pour l’ensemble des ménages déplacés, étant donné que la collecte de données par téléphone ne permettait pas une sélection purement aléatoire des ménages, d’une part, et que les données disponibles sur la localisation des PDI dans le pays n’étaient pas suffisamment précises pour permettre le recours à un échantillonnage probabiliste. En revanche, pour les ménages non déplacés vivant dans les zones accessibles où les enquêtes ont été réalisées face à face, la sélection des ménages a été faite suivant un échantillonnage aléatoire par grappe permettant de générer des résultats représentatifs avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10% au niveau des provinces dans les régions principales d’activité des acteurs humanitaires, et au niveau des régions dans le reste du pays.

L’analyse présentée dans ce rapport repose sur une méthodologie de calcul de la sévérité des besoins multisectoriels et sectoriels des ménages développée par REACH. Pour chaque secteur, un score représentant le niveau de manques en termes de niveau de vie (LSG) du ménage a été calculé sur une échelle de sévérité ascendante allant de 1 à 4+, en agrégeant les besoins non-comblés du ménage dans ce secteur. Un ménage qui se voit attribué un score de 3 (‘sévère’) ou plus est considéré comme ayant un LSG sectoriel. Les ménages ayant un LSG dans un ou plusieurs secteurs sont automatiquement classés comme ayant des besoins multisectoriels (MSNI). Le score de sévérité sectoriel le plus élevé associé à chaque ménage devient le score MSNI de ce ménage.