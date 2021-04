Burkina Faso : Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) : résultats clés, Août 2020

CONTEXTE

Depuis le début de janvier 2019, le Burkina Faso fait face à une prolifération de l’insécurité sur son territoire en raison de l’activité accrue de groupes armés. Cette situation a entraîné une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI), particulièrement dans la portion nord du pays. En plus de l’augmentation des besoins humanitaires liée à la situation du déplacement interne, de nombreuses personnes non déplacées ont également besoin d’assistance humanitaire, notamment parce que leurs moyens de subsistance habituels et leur accès aux services de base ont été perturbés par la crise.

Afin de fournir aux acteurs humanitaires un aperçu global des besoins et des vulnérabilités des personnes affectées par la crise sécuritaire ainsi que par des faiblesses structurelles en matière d’accès à des services et infrastructures de base, REACH, en partenariat avec le Groupe de coordination inter-cluster (ICCG), a réalisé une enquête ménage multisectorielle sur l’ensemble du territoire entre le 14 juillet et le 15 août 2020.

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation visait à obtenir un aperçu de la sévérité des besoins des ménages déplacés et non déplacés. Un échantillonnage aléatoire par grappe a été utilisé dans les zones accessibles, et un échantillonnage non-probabiliste par quota a été utilisé dans les zones inaccessibles ou encore pour l’échantillonage des ménages déplacés. Dans ces deux cas, les résultats sont indicatifs. Lorsque une sélection aléatoire a été pu être mise en place, les résultats sont représentatifs avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10%.

Cette fiche d’information présente l’indice des besoins multisectoriels (MSNI), les indicateurs de manque en termes de niveau de vie par secteur (LSG), de manque de capacité (CG) et de vulnérabilité (voir les annexes). Un score de sévérité a été attribué à chaque ménage pour chacune des variables susmentionnées et les données agrégées à différents niveaux sont ici présentées afin de comprendre l’ampleur et la sévérité des besoins sectoriels et multisectoriels. La méthodologie est résumée dans les annexes en fin de document, et également disponible ici.