Burkina Faso : Etat de la réponse protection de l’enfant (au 31 juillet 2022)

La situation de protection de l’enfant a connu une grande dégradation en 2022 en raison de l’activisme incessant des groupes armés non étatiques. Des menaces et attaques violentes contre les civils se sont multipliées dans diverses localités obligeant parfois des villages entiers de se vider de leurs populations. Au cours des déplacements, les enfants qui représentent plus de 61% des PDI sont exposés à plusieurs risques de protection dont notamment la séparation familiale ; la violence sexiste ; la déscolarisation ; la détresse psychosociale ainsi qu’au risque élevé d’agression sexuelle, de mariage d’enfants et d’exploitations dans les pires formes de travail des enfants ; de recrutement par des groupes armés et des trafics. En conséquence, le nombre de violations graves commises à l’encontre des enfants a connu une hausse significative comparativement à l’ensemble des violations commises sur toute l’année 2021.

A la fin de Juillet 2022, la réponse de protection de l’enfant en situation d’urgence a été conduite grâce à l’engagement de 34 partenaires membre du CP AoR qui ont régulièrement rapportéàtraverslamatrice5W.

Un total de 108 122 enfants dont 46 595 filles, représentants 29% de la cible du plan de réponse humanitaire pour le secteur de la protection de l’enfant ont bénéficié des la réponse . Le paquet d’activités a été principalement focalisé sur la santé mentale et le soutien psychosocial, la gestion des cas, les activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs institutionnels et communautaires.

Dans le but de renforcer la prise en charge des adolescents victimes de VBG, 32 personnes (12 femmes) des agences des Nations Unies et des ONG ont été formées à la méthodologie CASI (Initiative des Enfants et Adolescents survivants).

Enfin dans l’objectif de disposer de données parlantes en temps réel sur les incidents de protection, les cellules communautaires de protection de l’enfant des six régions prioritaires ont été mises à contribution. De ce fait, elles ont été formées sur la communication et le rapportage des incidents de protection liés aux enfants dans leurs localités respectives. Ces données collectées seront trianguler, analyser et traiter chaque mois afin de soutenir la réponse, le plaidoyer et la planification stratégique.