Burkina Faso : Etat de la réponse protection de l’enfant (au 30 Juin 2022)

Au cours des déplacements, les enfants qui représentent plus de 61% des PDI sont exposés à plusieurs risques de protection dont notamment la séparation familiale ; la violence sexiste ; la déscolarisation ; la détresse psychosociale ainsi qu’au risque élevé d’agression sexuelle, de mariage d’enfants et d’exploitations dans les pires formes de travail des enfants ; de recrutement par des groupes armés et des trafics. En conséquence, le nombre de violations graves commises à l’encontre des enfants a connu une hausse significative comparé à l’ensemble des violations commises sur toute l’année 2021.

Au premier semestre, la réponse de protection de l’enfant en situation d’urgence a été conduite grâce à l’engagement de 27 partenaires membre du CP AoR qui ont régulièrement renseigné la matrice 5W.

Un total de 85 958 enfants dont 46 595 filles, représentants 23% de la cible du plan de réponse humanitaire ont bénéficié de la réponse protection de l’enfant. Le paquet d’activités a été principalement focalisé sur la santé mentale et le soutien psychosocial, la gestion des cas, les activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs institutionnels et communautaires.

Afin de renforcer la prise en charge des adolescents victimes de VBG, 32 personnes (12 femmes) des agences des Nations Unies et des ONG ont été formées à la méthodologie CASI (Initiative des Enfants et Adolescents survivants).La coordination du CP AoR continue à plaider pour une mobilisation des fonds en vue de mettre à l'échelle nationale la réponse en protection des enfants vu le gap qui demeure important.