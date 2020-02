Burkina Faso: Dynamiques migratoires vers les sites d'orpaillage au Burkina Faso: le cas des sites de Warwéogo et Galgouli (Février 2020)

Cette recherche s’inscrit dans le programme « Sécurité, Support et Solutions le long de la Route de la Méditerranée Centrale » financé par le Royaume-Uni à travers le département du développement international (DFID) dont l’un des objectifs est d’améliorer la compréhension que les gouvernements, les agences humanitaires et les organisations nationales ont des tendances migratoires afin notamment de formuler des réponses adaptées. Cette recherche vise à déterminer le profil migratoire des orpailleurs et à mieux comprendre les dynamiques migratoires vers et depuis les sites d’orpaillage ciblés (facteurs incitatifs, mouvements de départ, etc.) ainsi que les systèmes facilitant cette mobilité. ​Un autre objectif concerne l’évaluation des défis liés à la protection des personnes vulnérables autour des sites d’orpaillage. La collecte des données a eu lieu entre mars et avril 2019 dans deux régions du Burkina-Faso, sur le site aurifère de Galgouli (Sud-Ouest) et de Warwéogo (Centre-Est).​