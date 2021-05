Burkina Faso: Concept des Opérations, avril 2021

Contexte humanitaire

Le Burkina Faso est confronté à une crise sévère et multiforme due à l'impact sur la population civile du confit et des violences liés aux activités croissantes des groupes armés et aux tensions intercommunautaires posant de considérables risques de sécurité. La crise est aussi liée aux catastrophes naturelles et aux aléas du changement climatique – résultants en une insécurité alimentaire et nutritionnelle – et au COVID-19.

L’évaluation des besoins humanitaires a noté que sur les 3,5 millions de personnes dans le besoin, 1,3 millions de personnes sont en situation de besoins de survie et 2,9 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. 2.5 millions de personnes n’ont pas accès aux services de santé et approximativement 813,000 d’entre elles sont privées d’éducation. Les effets de la pandémie ont exacerbé les vulnérabilités préexistantes et la gravité des besoins humanitaires en vue de l’effet de la crise pandémique sur l'économie.

Dans les six régions du Burkina les plus touchées par les conséquences de l’insécurité, les organisations humanitaires continuent à assurer directement ou indirectement leur présence.

Le Gouvernement du Burkina Faso, qui est le premier répondant à la crise humanitaire, continuera à renforcer sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en collaboration avec tous les acteurs. La réponse de la communauté internationale au niveau sectoriel sera coordonnée par neuf clusters.

Le Cluster Logistique – dont le Programme Alimentaire Mondial (WFP) est l’agence chef de file – a été activé en Octobre 2020 à la suite d’une demande conjointe et coordonnée du Gouvernement du Burkina Faso et de la Coordinatrice Humanitaire et Coordonnatrice Résidente au Burkina Faso.

L’objectif général du Cluster Logistique est d’appuyer la mise en place des activités du plan de réponse humanitaire 2021 au Burkina Faso, l’objectif spécifique du Cluster Logistique est de combler des lacunes sectorielles communes logistiques – identifiées lors de l’analyse des lacunes et des besoins logistiques des partenaires opérant au Burkina Faso – en renforçant les mécanismes de coordination et de partage d’information et en facilitant l’accès à des services temporaires communs logistiques.