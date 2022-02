Burkina Faso: Commune de Dori Évaluation Territoriale, Décembre 2021

RÉSUMÉ

La commune de Dori est située dans la région Sahel dans la province du Séno. Depuis janvier 2019, la ville de Dori a accueilli de nombreuses personnes déplacées internes (PDI), arrivées principalement du nord du pays pour fuir les violences perpétrées par les groupes armés au niveau de la zone dite des "trois frontières". Ces installations se sont opérées principalement au sein du tissu urbain de la ville, et dans les zones périphériques proches. Les zones d'installation se sont par ailleurs étendues à chaque nouvelle vague d’installation. Au total, ce sont 57 627 PDI qui vivaient dans la commune de Dori en octobre 2021.

La majorité des ménages PDI connus se sont installés dans un premier temps sur des sites spontanés. Dans un second temps, la plupart ont bénéficié d'une assistance via la distribution d'abris et des parcelles ont été mises à disposition par les autorités locales, dans quatre sites de déplacés clairement délimités. Ces lieux d'installation ont par la suite été reconnus par l'Action Sociale2 comme des sites d'accueil temporaires (SAT). Cependant, les ménages PDI ne sont pas installés uniquement de manière groupée au sein de SAT, mais également dispersées au niveau du centre urbain. Ces zones de concentration de PDI sont appelées zones d’accueil de déplacés (ZAD)3 . Dans ce contexte, la pression au niveau des services et des infrastructures sociocommunautaires de base situés dans les ZAD, et utilisés par les habitants de ces dernières, s’est fortement accentuée. La réhabilitation et la restructuration de l’offre de services et d’infrastructures sociocommunautaires de base est donc devenue l’une des priorités pour les autorités de la ville et les acteurs humanitaires pour répondre aux besoins des populations urbaines. REACH, en partenariat avec le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et ACTED, a conduit une évaluation territoriale de la ville de Dori. Celle-ci vise à obtenir un profil détaillé et opérationnel de la ville, avec un focus sur les ménages vivant sur les ZAD, leurs besoins ainsi que leur accès aux services sociocommunautaires de base.

Au final les résultats obtenus doivent servir de base aux acteurs opérationnels de l'aide pour le développement d'une stratégie d'intervention informée.

L'évaluation a été réalisée selon une approche mixte, mêlant des outils de cartographie, ainsi que des composantes qualitatives et quantitatives. La cartographie a permis la réalisation d’une carte de couverture des infrastructures sociocommunautaires de base disponibles sur les ZAD et celles utilisées par les habitants des ZAD mais situées à l’extérieur de celles-ci. Le volet quantitatif incluait : un questionnaire informateur clés (IC) au niveau des différentes infrastructures sociocommunautaires de base, un questionnaire ménage auprès des populations hôtes et déplacées internes vivant sur les ZAD. Le volet qualitatif comprenait : deux groupes de discussion non-mixte au niveau de chaque ZAD, rassemblant des PDI, un questionnaire semi-structuré auprès de deux IC travaillant pour les autorités locales de la ville ou du département et de deux IC membres d'organisations de la société civile au niveau de la ville de Dori. Les résultats obtenus auprès des IC et dans le cadre des outils qualitatifs sont indicatifs des tendances au niveau des ZAD de la commune de Dori. Les données obtenues auprès des ménages sont représentatives de la situation des populations non déplacées et PDI vivant sur les trois ZAD évaluées de la commune de Dori. La collecte de données s’est déroulée du 11 au 26 octobre 2021.