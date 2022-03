Burkina Faso : Cluster de Protection de l'Enfance, Bilan de la réponse - Réponse liée à la crise sécuritaire (janvier à décembre 2021)

Aperçu de la situation de la PESU

La situation de protection de l’enfant a connu une grande dégradation en 2021 en raison de l’activisme incessant des groupes armés non étatiques. Des menaces et attaques violentes contre les civils se sont multipliées dans diverses localités des régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l’Est, de la Boucle de Mouhoun et des Cascades avec des corollaires dans le Centre-Est et le pays dans son ensemble. Ces actions obligent des villages entiers à se vider de leurs populations pour trouver refuge ailleurs, illustrent la gravité de la situation.

La mise en avant et l’utilisation des enfants dans les attaques contre les civils semble être un nouveau mode opératoire par des groupes armés exposant d’avantage les enfants aux différents risques de blessures, de traumatisme voire de décès. Profiter de l’inconscience des enfants pour les utiliser dans les attaques des civils et autres faits de guerre est une violation grave de leurs droits. L’attaque de Solhan perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 par les hommes armés y compris les enfants, ayant causé la mort de plus de 132 civils y compris des enfants et des femmes constitue un des pires cas où les enfants et adolescents ont été utilisés par les groupes armés pour mener des tueries.

Durant les déplacements récurrents aux quels les populations sont confrontées, les enfants qui représentent plus de 60% des PDI sont exposés à plusieurs risques de protection dont notamment la séparation familiale ; la violence sexiste; la déscolarisation; la détresse psychosociale ainsi qu’au risque élevé d’agression sexuelle et de mariage d’enfants et de pires formes de travail des enfants; de recrutement d’enfants par des groupes armés et des trafics.

L’évaluation des besoins de protection de l’enfant menée en février 2021 par le domaine de responsabilité de la protection de l’enfant dans les six régions prioritaires révèle que plus de 62 % des familles et des enfants de tous âges sont vulnérables à la détresse psychosociale et davantage d'enfants sont exposés à divers risques y compris des risques mortels. Un enfant sur deux est touché par la violence physique et violences basées sur le genre ou maltraitance dont 82% sont des filles. Parmi ceux-ci, le mariage d’enfants demeure un des risques les plus élevés (23%) malgré les efforts conjugués des acteurs étatiques, des Nations Unies et de la société civile pour mettre fin au mariage des enfants.