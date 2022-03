Burkina Faso Cluster CCCM/GSAT Aperçu de la réponse Rapport Annuel 2021

AVANT-PROPOS

Le présent document décrit l’aperçu de la réponse humanitaire du secteur de la gestion des sites d’accueil temporaires au cours de l’année 2021.

Le contexte humanitaire au Burkina Faso est caractérisé par des déplacements forcés, généralisés et continus. Depuis octobre 2020, la GSAT a monitoré 124 sites de PDI uniquement dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord.

La capacité d’accueil des communautés hôtes devient de plus en restreinte entrainant des déplacements secondaires vers les sites. Face à ces déplacements continus, les autorités locales conjointement avec leurs partenaires humanitaires, ont installé de nouveaux sites principalement dans les communes de Ouahigouya dans le Nord, à Kaya dans le Centre-Nord afin de pouvoir accueillir les nouveaux PDI et décongestionner ces communes très fortement impactées par les mouvements.

La GSAT est par nature un secteur transversal présent dans la crise de déplacement au Burkina Faso, caractérisée par les déplacements communautaires dans des zones rurales et urbaines, y compris les sites planifiés ou aménagés, les sites informels spontanés et autogérés, les centres collectifs.

Dans sa stratégie, la GSAT appuie les autorités nationale et locale pour une coordination et gestion efficace des sites d’accueil temporaires, les ZAD et les centres collectifs. A cet effet, sous instruction du Ministère de la Genre, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire en 2021, les Directions Régionales de l’Action humanitaire ont procédé à la mise en place des gestionnaires des sites.

La GSAT travaille avec le CONASUR afin de soutenir ces efforts avec la participation des agences de soutien de gestion de site (ACTED dans les régions du Centre-Nord, Nord et Est NRC dans la région du Sahel, et bientôt, Tearfund (ODE) dans la Boucle du Mouhoun).

Par ailleurs, au-delà du soutien à la gestion de site, la GSAT envisage de renforcer la gestion mobile des sites notamment dans les localités avec des accès difficiles tout en mettant en place et en renforçant les mécanismes de gouvernance et de participation communautaire. Cette stratégie permet aux équipes mobiles d’investir dans les relations avec la communauté et ses structures de leadership existantes ainsi qu'avec les autorités locales afin de préparer progressivement les communautés à l'autogestion. De telles initiatives permettent une interaction significative entre la communauté humanitaire et les populations déplacées, limitent la dépendance à l'aide humanitaire et renforcent la durabilité en facilitant les capacités des acteurs locaux et des populations déplacées à mener le processus de récupération.

En 2021, la GSAT et ses membres ont mobilisé des ressources afin de pouvoir intervenir dans certains sites à partir de la seconde moitié de l‘année 2020. Le secteur a couvert 47 sites et 7 zones d’accueil de déplacés principalement dans les communes de Kaya, Barsalogho, Kongoussi et Pissila dans la région du Centre-Nord ; Dori,

Djibo, Gorom-Gorom et Bani dans le Sahel, Ouahigouya et Séguénéga dans le Nord et Fada N’Gourma dans l’Est.

Les objectifs de l’intervention du cluster GSAT (CCCM) sur le terrain se résument essentiellement à :

• Accompagner davantage le gouvernement dans le renforcement de ses compétences en matière de gestion de sites de déplacements (mise en place de gestionnaires de sites, formation et montée en compétence de ces gestionnaires, accompagnement des structures gouvernementales au niveau communal, provincial et régional) en vue d’une appropriation et d’un leadership intégral sur la coordination des sites :

• Renforcer et valoriser le rôle des populations affectées à travers la dissémination d’informations sur la fourniture de l’assistance humanitaire et la protection ;

• Favoriser l’inclusion et la représentativité des structures de gouvernance communautaire et renforcer leur compétence technique ;

• Renforcer la coordination et la redevabilité des acteurs humanitaires au niveau des sites d’accueil des personnes déplacées (suivi et mise à jour réguliers des besoins identifiés sur les sites, partage d’informations entre les acteurs humanitaires pour la prise de décision, mise en place de système de gestion de plaintes locales et multi-acteurs, etc.) ;

• Appuyer les efforts de collecte de fonds et de plaidoyer déjà déployés par les clusters et accroître la capacité d’accès