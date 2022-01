Burkina Faso Centre-Nord : Évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) : Indicateurs clés 2021

Contexte & méthodologie

Plus de 3,5 millions de Burkinabè font face à des besoins humanitaires à la suite de la crise sécuritaire qui affecte le pays depuis 2015. Parmi les 13 régions du pays, 6 sont plus particulièrement affectées par la crise (Boucle du Mouhoun, Centre Nord, Est, Nord, Sahel, Centre-Est), avec une situation humanitaire en constante dégradation et une rapide augmentation du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Ainsi, on dénombrait 1 407 685 PDI selon le CONASUR au 20 septembre 2021. En plus de l’augmentation des besoins humanitaires liée à ce phénomène de déplacement interne, on observe également que de nombreuses personnes non déplacées se trouvant dans les localités d’accueil montrent aussi des besoins d’assistance humanitaire, notamment parce que leur système socioéconomique habituel et leur capacité d’accès aux services de base ont aussi été perturbés par la crise.

Afin de fournir aux acteurs humanitaires un aperçu global des besoins pour l’ensemble de la population du territoire, REACH a réalisé une enquête ménage sur l’ensemble du pays en collaboration avec le Groupe de coordination inter-cluster (ICCG). Les données quantitatives ont été recueillies en personne et par téléphone. La collecte de données s’est déroulée du 14 juin au 23 juillet dans les 13 régions ; 2046 ménages déplacés et 2980 non déplacés ont participé à l’enquête. Un échantillonnage aléatoire par grappe (niveau de confiance de 90% et marge d’erreur de 10%) a été utilisé pour les ménages non déplacés dans les zones accessibles ; et un échantillonnage non-probabiliste par quotas pour les ménages non déplacés dans les zones inaccessibles et pour les ménages déplacés. Au total, pour la Région du Centre-Nord, 565 ménages ont participé à l’évaluation. Cette fiche d’information fournie un aperçu des résultats obtenus sur certains indicateurs clés de l’évaluation dans la région du Centre-Nord.