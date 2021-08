Burkina Faso: CCCM/GSAT Dashboard (à la date du au 31 juillet 2021)

Au cours du mois de juillet 2021, les activités réalisées par les partenaires CCCM/GSAT dans les sites d’accueil temporaires (SAT) et les zones d’accueil de déplacés (ZAD) ont été marquées particulièrement par le renforcement des mécanismes communautaires.

Dans les régions du Centre-Nord, Est et Nord, le partenaire ACTED a mené une série de formations dans les sites et ZAD des communes de Barsalogho, Kaya, Kongoussi, Séguénéga et Fada N’Gourma. Des formations ont été organisées sur les techniques de sensibilisation à l'inondation aux profits de 280 relais communautaires (dont 50% de femmes) dans 22 SAT et 2 ZAD. Cette activité a permis d’animer 29 séances de sensibilisation, aux populations de ces SAT/ZAD sur la prévention aux inondations, atteignant environ 95 072 personnes.

Des formations sur les évaluations visuelles d’audits de sûreté aux profits de 244 membres de comités communautaires mixtes (dont 48% de femmes) ont été organisées dans 16 SAT de Kaya, Barsalogho et Kongoussi. Des activités d’audit de sécurité ont par la suite été menées avec ces comités, afin de mieux comprendre les risques de sûreté et de sécurité auxquels les PDI font face dans ces SAT, et également avec des groupes spécifiques (les femmes) sur les problématiques d’aménagement du site/de la communauté, des abris, de l’eau, hygiène et assainissement et de sécurité et d’autres services fournis dans ces SAT.

91 membres de comités communautaires mixtes (dont 49% de femmes) dans 04 SAT de Kongoussi et 04 ZAD de Fada N’Gourma ont bénéficié des formations sur la prévention aux violences basées sur le genre, la redevabilité et la gestion des conflits.

Ce mois de juillet 2021 a été également marqué par les interventions du partenaire NRC dans les communes de Djibo et Gorom-Gorom (Région du sahel) afin de mettre en place des mécanismes de gestion et de renforcer les mécanismes communautaires existants. Des consultations ont été menées avec les équipes des Directions de l’Action Humanitaire et les communautés pour la mise en place/redynamisation de ces mécanismes communautaires. Le processus pour la construction de 04 centres Communautaires (tant au bénéfice des PDI que de la communauté hôte), dont 2 dans les ZAD de Wendou et Gnarala dans la commune de Dori, 1 dans la commune de Gorom-Gorom et 1 dans la commune de Djibo, a débuté avec l’identification des espaces.

Des évaluations territoriales sont aussi conduites par le partenaire REACH, afin de mieux comprendre la situation d’installation de ménages déplacés et d’élaborer une cartographie des infrastructures, dans les communes de Pouytenga (Région du Centre-Est), Fada N’Gourma (Région de l’Est.

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, grâce à l’assistance technique du HCR au PACT/Banque Mondiale, s’est également poursuivi avec l’organisation de 03 ateliers dont 02 dans la région de l’Est et 01 dans la province du BAM (Région du Centre-Nord). Au total, 87 acteurs (autorités nationales et locales, agents sociaux et acteurs humanitaires) ont été formés sur le CCCM/GSAT.