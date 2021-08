Burkina Faso : CCCM/GSAT Dashboard (au 30 juin 2021)

Points saillants

Au cours du mois de juin, les activités CCCM/GSAT ont été renforcées avec le partenaire ACTED dans les communes de Barsalogho, Kaya et Kongoussi (Région du Centre-Nord), Ouahigouya et Séguénéga (Région du Nord) et Fada N’Gourma (Région de l’Est). Les besoins urgents ont été relevés dans les secteurs de WASH, Abris et Sécurité Alimentaire dans les SAT/ZAD de Kaya, Kongoussi et Barsalogho avec des besoins de construction de points d’eau et de vidange de latrine, la réhabilitation d’abris affectés par les inondations et les pluies diluviennes, la construction de nouveaux abris et les besoins en AME.

Dans la région du Sahel, les activités CCCM/GSAT se sont intensifiées à travers le partenaire NRC avec la mise en place d’une équipe mobile, appuyée par la Direction provinciale de l’Action Humanitaire du Séno, dans les SAT/ZAD des communes de Dori et Bani. Avec l’appui des équipes de la Direction provinciale, trois (03) comités communautaires mixtes ont été mis en place dans les ZAD de la commune de Dori et deux (02) dans les 02 SAT identifiées à Bani. Une activité d’évaluation et de priorisation dans les ZAD et SAT identifiés dans les communes de Dori, Bani, Gorom-Gorom et de Djibo a débuté et permettra de relever de manière exhaustive les besoins sectoriels et de définir la stratégie d’intervention dans chaque SAT et ZAD.

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, à travers le financement PACT/Banque Mondiale, s’est également poursuivi avec l’organisation de 07 ateliers dont 03 dans la région du Sahel, 02 dans le Centre-Est et 02 à Ouagadougou. Au total, 238 acteurs (autorités nationales et locales, agents sociaux et acteurs humanitaires) ont été formés sur le CCCM/GSAT.