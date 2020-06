Burkina Faso Bulletin d'information sur la sécurité alimentaire des ménages (mVAM) Edition #1 (May 2020)

Points saillants

Plus d'un tiers des ménage enquêtés dans les régions du Sahel, Est, Boucle du Mouhoun, Centre-Nord et Nord ont une alimentation pauvre avec des différences significatives en fonction de la région, du sexe et du statut. La pandémie de COVID 19 et les mesures de restrictions y afférentes ont engendrées des perturbations socio-économiques (difficultés d'approvisionnement et d'écoulement des produits, augmentation des prix sur les marchés, baisse de l'emploi...etc..) participant a exacerber la situation alimentaire est déja délétère des ménages.

Analyse de la consommation alimentaire

L'analyse de la consommation alimentaire montre qu'un peu plus d'un tiers des ménages (38%) ont une alimentation pauvre. La région du Sahel, reste particulièrement touchée par cette pauvreté de la consommation, avec notamment un ménage sur deux (56%) qui ne dispose pas d'un accès adéquat a une alimentation de qualité. Cette situation pourrait être imputable (i) a la persistance de la crise sécuritaire, (ii) aux effets des restrictions visant a limiter la propagation de la COVID-19 dans une zone fortement déficitaire et dépendante des marchés pour l'accès a l'alimentation et (iii) l'érosion progressive des capacités d'adaptation des ménages. Le profil alimentaire des ménages indique une faiblesse des groupes alimentaires tels que les fruits, les légumineuses et noix ainsi que le sucre et les aliments sucrés dans la diète des populations de la région du Sahel. Les populations des régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est disposent d'une qualité de consommation alimentaire nettement