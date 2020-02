Burkina Faso: Bilan de la réponse 2019 et planification 2020

Besoins

En début d’année 2019, la cible pour le secteur WASH avait été fixé à 25 000 personnes. Tenant compte de la dégradation de la situation humanitaire, la cible a été révisée en Juillet 2019 et fixé à 276 816 personnes. Cependant au cours du dernier semestre, l’afflux massif de populations vers les centres urbains où les services d’eau et d’assainissement était déjà largement déficitaires a engendré une baisse drastique des taux d’accès et une dégradation des conditions hygiéniques. Ainsi, même la cible révisée en juillet s’est révélée largement sous-estimée par rapport aux besoins réels.

Réponse

Grace aux interventions des partenaires du secteur WASH, un total de 343,918 personnes a pu bénéficier d’une assistance en eau et/ou hygiène et/ou assainissement, chez les PDIs et les communautés hôtes. Si la cible a été dépassé pour le volet « eau » (112%), la réponse a été légèrement moindre pour le volet « hygiène » (92%), et largement insuffisante pour le volet « assainissement » (46%). La grande majorité des cibles ont été atteintes au cours des derniers mois de l’année. La réponse s’est concentrée surtout dans le Sanmatenga, le Soum et en moindre mesure dans le Bam.