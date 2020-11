Burkina Faso | Assistance aux ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et aux ménages victimes de conflits communautaires dans la région du Centre-Nord

Depuis janvier 2019, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, la commune de Barsalogho est en proie à de violents conflits intercommunautaires provoqués par l’attaque d’hommes armés dans les villages de Yirgou et Gasseliki. L’insécurité et la violence armée ont ainsi provoqué des déplacements massifs de population qui ont ainsi perdu tout ou partie de leurs moyens de subsistance – récoltes, animaux, stocks alimentaires. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), conformément à son mandat et sur la base des informations de la mission conjointe du Gouvernement du Burkina Faso, du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour évaluer les besoins des personnes déplacées internes dans la région du Centre Nord et du Sahel, a ainsi obtenu un financement du Gouvernement de la République française. L'objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que de la résilience des pasteurs et agropasteurs vulnérables dans la commune de Barsalogho à travers un soutien aux activités de production pastorale et agropastorale.