Burkina Faso: Aperçu de la situation humanitaire (Au 31 mai 2022)

La situation sécuritaire au Burkina Faso reste tendue avec une persistance des affrontements entre les Groupes armés non étatiques (GANE) et les Forces de défense et sécurité et leurs alliés (VDP). Selon ACLED 256 incidents sécuritaires ont été relevés pour le mois de mai 2022. Ces incidents incluent les violences contre les populations civiles et la destruction des biens et infrastructures publiques et causent des déplacements importants de la population. A la date du 30 Avril 2022, 1 902 150 PDI ont été enregistrés soit une augmentation de 2, 77% de personnes par rapport au mois Mars. Au cours du mois de mai, les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel ont connu d’important mouvements de populations.

La dégradation continue de la situation a rendu encore plus difficile l’accès des acteurs humanitaires aux personnes affectées notamment à Barsalogho dans le Centre-Nord, à Pama/Majoari dans l’Est, à Titao dans le Nord et à Djibo dans le Sahel. La situation humanitaire est ainsi rendue plus complexe en cette période de l’année, avec les premières pluies accompagnées de vents violents et la période de soudure entamée. Selon CONASUR, les personnes déplacées et les communautés hôtes vulnérables ont un besoin conséquent et urgent en assistance alimentaire (pour 96% des PDI, la question alimentaire reste le besoin premier et pour 53% d’entre eux, la question des abris vient comme seconde priorité). Pour soulager la souffrance de ces personnes, l’équipe pays humanitaire a travaillé à élargir les zones desservies par UNHAS à travers essentiellement la réduction des coûts et l’acquisition d’un second hélicoptère. La question de la mobilisation financière pour améliorer la quantité et la qualité de la réponse reste cependant un défi important à relever. Au 31 mai 2022, le HRP 2022 n’était financé qu’à hauteur de 15%.