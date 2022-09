Burkina Faso: Aperçu de la situation humanitaire (Au 31 août 2022)

En Août, les défis liés à l’accès à certaines zones à fort défi humanitaires se sont accentués avec des blocus observés notamment sur les localités de Barsalogho, commune rurale située à 45 km de la ville de Kaya dans la région du Centre Nord et sur Titao, commune urbaine située à 43 km de Ouahigouya dans la région du Nord.

Ces zones dépendent des ravitaillements organisés par les partenaires du cluster sécurité alimentaire sous escorte militaire qui très souvent prennent beaucoup de temps et aussi des distributions de vivres. Les difficultés d'accès contribuent à la dégradation de la situation alimentaire et nutritionnel des personnes déplacées ainsi que la population hôte.

Ce mois a également connu le lancement de la campagne nationale d'assistance alimentaire au profit de 3,5 millions de personnes dans le besoin par le gouvernement qui entend couvrir l'ensemble des 45 provinces du pays et de cibler les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) ainsi que les populations vulnérables hôtes et non déplacées.

