Burkina Faso: Aperçu de la situation humanitaire (Au 30 juin 2022)

Le mois de juin 2022 a été marqué par l'attaque de la ville de Seytenga dans la province du Seno, dans la région du Sahel. Le 11 juin 2022, une incursion d'un groupe armé non étatique a entraîné la mort de 89 civils, l'incident le plus meurtrier depuis le massacre de Solhan en juin 2021. Au 26 juin, selon le CONASUR, 4 314 ménages (soit 34 360 personnes) ont été dénombré à Dori, le chef-lieu de la région. Par ailleurs, le 20 juin 2022, les autorités de la transition ont annoncé la mise en place de zones d’intérêt militaire dans les régions du Sahel et de l'Est. De fait, de larges parties de la province du Soum (région du Sahel) frontalière du Mali et les réserves protégées entre Pama et le parc du W (région de l'Est) ont été défini comme des zones dans lesquelles toute activité ou présence humaine sera interdite au risque de s'exposer " aux opérations militaires qui y seront menées prochainement ". Des déplacements sont à prévoir pour les populations dans ces deux localités.

