Burkina Faso: Aperçu des Besoins Humanitaires - Mars 2021

Contexte de la crise

Le Burkina Faso est confronté à une crise multiforme d’une grande complexité due aux activités croissantes des groupes armés (sécurité), aux tensions intercommunautaires (protection), à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, aux inondations et vents violents (catastrophe naturelle) et à la COVID-19 (crise de santé publique). Entre février 2017 et octobre 2020, plus de 1 043 000 personnes ont été contraintes de partir de leur domicile pour trouver protection dans d’autres communes. Ils arrivent dans des localités qui font face à la fermeture des formations sanitaires et des écoles du fait des violences. Plus de deux millions de personnes des communautés non déplacées sont durement touchées par la dégradation de leurs conditions de vie, ce qui les a rendus dépendant de l’aide humanitaire.

Quant au contexte économique et social dans les six régions de la réponse humanitaire, il reste caractérisé par un chômage qui touche essentiellement les jeunes et propice à l’enrôlement de ces derniers aux différents groupes armés.

Le manque de perspective de résilience pour plusieurs milliers de familles continue de faire accroitre le nombre de personnes vulnérables face aux chocs.

Il faut aussi noter que le Burkina Faso connait des pics de flambées épidémiques principalement dans les six régions plus affectées par l’insécurité.