Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire (au 6 février 2019)

La situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso s’est rapidement détériorée au cours de l’année passée, avec la persistance des attaques armées dans les régions du Sahel, du Nord et de l’Est. En janvier 2019, une série d'attaques violentes et des affrontements intercommunautaires ont engendré le déplacement de 36 000 personnes. Au total, cette crise sans précédent a forcé 83 000 personnes à quitter leurs maisons. L'insécurité risque d'entraver les opérations humanitaires et d’empêcher les personnes affectées d’avoir accès à l’aide. La fermeture forcée de plus de 1 000 écoles prive 150 000 enfants d'éducation, et 120 000 personnes n'ont pas accès à des soins médicaux. Les partenaires humanitaires intensifient leurs opérations pour appuyer la réponse du gouvernement dans les zones touchées, afin de fournir des services vitaux et de protection aux personnes déplacées et autres dans le besoin. En 2019, la communauté humanitaire lance un appel de 100 millions de dollars pour venir en aide à 900 000 personnes vulnérables parmi les 1,2 million ayant besoin d'assistance.