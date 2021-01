Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire (Au 31 décembre 2020)

Comparativement aux dix dernières années, 2020 a été la plus difficile sur le plan de la situation humanitaire au Burkina Faso. Une succession de choc (insécurité, conflits communautaires, insécurité alimentaire et nutritionnelle, inondations et vents violents, COVID-19 et ses mesures restrictives) a durement impacté les communautés déjà vulnérables face à une augmentation sans précédent de la violence. De 614 000 personnes déplacées internes (PDI) en janvier 2020, le Burkina Faso comptait au 31 décembre de la même année 1,074 millions de PDI. Avec cet accroissement de 75% en 2020 dans les déplacements de population, le Burkina Faso concentre désormais à lui seul plus de 67% des 1,6 millions de déplacés internes dénombrés dans les trois pays du Sahel centre. La tendance de la fermeture des formations sanitaires ou de leur fonctionnement à minima est restée quasiment la même tout au long de 2020. On note qu’une moyenne de 1 million de personnes a été constamment privée de l’accès aux soins de santé. Cette même constance a été observée aussi dans la fermeture des écoles du fait des violences et au 5 décembre 2020, le gouvernement a dénombré 2 169 établissements fermés, affectant 306 946 élèves et 12 075 enseignants. Les résultats de l’exercice du cadre harmonisé de novembre 2020, ont montré qu’au niveau national 2,02 millions de personnes étaient en crise alimentaire en situation courante et 2,7 millions de personnes en situation projetée (Juin à août 2021). L’exercice de formulation du plan de réponse humanitaire 2021 en cours annonce que 3,5 millions personnes auront besoin d’une aide d’urgence et un financement de 607,9 millions de dollars américains seront nécessaires pour cette réponse.