Burkina Faso : Aperçu de la situation Humanitaire (au 29 octobre 2019)

Le Burkina Faso est confronté à une situation d'urgence humanitaire qui se détériore rapidement. Début octobre, on dénombre quelque 486 360 personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit plus du double enregistré au mois de juillet. Les régions du Centre-Nord et du Sahel sont les plus touchées. La région du Nord connait également une augmentation importante du nombre de personnes déplacées. Les opérations humanitaires continuent de prendre de l'ampleur afin d’apporter une assistance urgente aux personnes affectées. Depuis juillet, le nombre de personnes recevant une aide alimentaire a doublé, avec quelque 735 000 personnes touchées. Certaines familles déplacées qui étaient temporairement hébergées dans des écoles ont été réinstallées, ce qui a permis à 30 écoles de reprendre leurs activités dès le début de l'année scolaire le 1er octobre. Cependant, l'accès aux services de santé s’est détérioré : 71 centres de santé restent fermés et 75 autres ne peuvent assurer qu’un service minimum, privant plus de 880 000 personnes de soins de santé. En septembre, 50 centres de santé ont été fermés. Dans le plan de réponse humanitaire révisé, 187 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Au 29 octobre, seul 37 pour cent des fonds ont été reçus.