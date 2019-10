Burkina Faso: Aperçu de la situation Humanitaire (au 27 Septembre 2019)

L’insécurité et les violences grandissantes continuent d'affecter certaines parties du nord et de l'est du Burkina Faso, entrainant une détérioration rapide de la situation humanitaire marquée par une superposition de besoins et des déplacements internes de populations. A date du 16 septembre 2019, près de 290 000 personnes contre se sont établies dans des communautés d'accueil et des sites dans les régions Centre-Nord, Est, Nord et du Sahel contre 271 000 au mois d’août, avec une tendance à l’installation dans les centres urbains du Sahel (Dori) et du Centre Nord (Kaya). Tandis que la quête continue de sécurité suscite des déplacements secondaires, les difficultés d’accès à l’alimentation, aux moyens d’existence et aux services sociaux de base persistent. Toutefois, le nombre de formations sanitaires fermées est passé de 60 au mois d’août à 50 au mois de septembre, réduisant ainsi le nombre de personnes privées de soins de santé de base, de 626 000 à 531 000. Cette légère amélioration, attribuable aux efforts conjoints et à l’engagement des partenaires, doit se poursuivre.

Le Plan de réponse humanitaire révisé, publié en août, prévoit une aide d'urgence de 187 millions de dollars pour près de 1,3 million de personnes, dont 800 000 touchées par les violences et l'insécurité. A la date du 25 septembre, seulement 31,8 % des fonds nécessaires avaient pu être mobilisés. L’insécurité reste une entrave majeure pour l’acheminement de l’assistance vers les populations affectées.