Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire au 25 mai 2021

Au Burkina Faso, le conflit et la violence continuent à provoquer de nouveaux déplacements, avec des afflux importants de personnes déplacées internes (PDI) enregistrés dans les régions du Sahel et du Centre-Nord depuis le début de l’année. Au mois d’avril les affrontements entre groupes armés et forces de sécurité, ainsi que les attaques contre la population civile et le pillage de leurs biens ont également touché les régions du Nord et de l’Est, entrainant de nouveaux mouvements de population. Plus de 71 000 nouvelles PDI ont été enregistrées au cours du seul mois d’avril, selon les dernières données du CONASUR. Les mouvements récents ne font que confirmer la tendance qui, depuis 2020, fait du Burkina Faso un des pays connaissant la plus forte croissance au monde du nombre de personnes déplacées.

L'insécurité et le déplacement, ainsi que les chocs climatiques, perturbent gravement les moyens de subsistance de la population. Les projections du Cadre Harmonisé (mars 2021) indiquent que près de 2,9 millions de personnes auront besoin d’assistance alimentaire dans les mois à venir, dont 344 000 de manière urgente, contre 2 millions actuellement. Les conditions d’accès à l’eau se détériorent également, notamment dans la région du Sahel ou les femmes et les filles doivent parcourir des distances de plus en plus importantes pour s’approvisionner en eau, ce qui les expose par ailleurs à des incidents de protection. Face à ces besoins multiples les partenaires humanitaires s’efforcent d’augmenter leur accès aux populations les plus vulnérables, notamment avec des vols humanitaires de reconnaissance vers les zones difficiles d’accès.

Toutefois, avec seulement 15,8% des fonds requis par le HRP reçus à ce jour, il reste essentiel d'obtenir des financements additionnels afin de couvrir les besoins de manière adéquate.