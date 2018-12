Burkina Faso: Aperçu de la situation humanitaire (au 20 décembre 2018)

Depuis le mois juin 2018, le Burkina Faso fait face à une augmentation importante des besoins humanitaires du fait de l’accroissement de l’insécurité dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et de l’Est. Des groupes armés harcèlent les civils, enlèvent et assassinent des informateurs présumés ou des agents de l’État, brûlent des écoles et menacent des membres du corps enseignant. Depuis le début de l’année, 193 incidents sécuritaires ont été enregistrés. Plus de 180 personnes ont été tuées et 146 autres blessées du fait ces incidents sécuritaires. Pour la première fois dans l’histoire, le Burkina Faso est confronté à des déplacements interne s, avec plus de 47 029 personnes ayant fui leurs maisons cause de l’insécurité croissante. Près de 779 écoles sont fermées affectant 96 000 élèves, et 105 000 personnes sont affectées par la fermeture de 4 formations sanitaires ainsi que de 7 en fonctionnement en service minimum. En 2019, la communauté humanitaire aura besoin de 93 millions de dollars pour apporter une assistance humanitaire d’urgence à 1,2 million de personnes.