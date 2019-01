Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire (au 18 janvier 2018)

La sécurité et la situation humanitaire au Burkina Faso se sont dégradées davantage suite aux attaques armées persistantes dans les régions du Sahel, du Nord et de l’Est. Depuis le début de l'année, les tensions intercommunautaires se sont transformées en affrontements violents dans les régions du Centre-Nord et du Sahel, causant la mort de 49 personnes et forçant 12 000 autres à quitter leur foyer. Le 11 janvier, le gouvernement a prolongé de six mois l'état d'urgence imposé dans 14 régions. La persistance d'attaques et l'insécurité risquent d'entraver les opérations humanitaires ou d’empêcher les personnes les plus vulnérables d'accéder à l’aide disponible. Les attaques perpétrées par les groupes armés et frappant le pays sont de plus en plus graves. En 2018, 223 incidents sécuritaires ont été enregistrés dans les régions touchées par les violences. Cette crise sans précédent a forcé 60 171 personnes à fuir les violences qui ont également provoqué la fermeture de 790 écoles et privé 99 000 enfants d'éducation. Environ 105 000 personnes n'ont plus accès aux soins médicaux. La communauté humanitaire lance un appel à hauteur de 100 millions de dollars pour porter assistance à 1,2 million de personnes en 2019.