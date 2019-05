Burkina Faso : Aperçu de la situation Eau, hygiène et assainissement (avril 2019)

Le Groupe Sectoriel Eau, hygiène et assainissement (WASH) urgence est un organe ad hoc de coordination entre les multiples acteurs intervenant dans le domaine humanitaire Eau, hygiène et assainissement pour faire face aux existantes et potentielles crises humanitaires au Burkina Faso. L'objectif principal est d’assurer la synergie entre les différentes structures intervenant dans le domaine du WASH en urgence au Burkina Faso, et de renforcer le partenariat entre les différents acteurs notamment les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les bilatéraux techniques et financiers, le secteur prive en matière de préparation et de réponse WASH dans les crises.