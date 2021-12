Burkina Faso | Aperçu de la réponse - novembre 2021

Réalisations de l’année 2021

70 368 ménages assistés (492 576 personnes)

*certains ménages ont bénéficié de plusieurs types d’assistance Production vivrière | 18 150 ménages assistés distribution de 1 600 sacs triple fond, de 86,1 tonnes de semences vivrières (maïs, millet, niébé, riz et sorgho), de 280,2 tonnes de NPK et de 207,9 tonnes d’engrais organique pour l’emblavement de 977 ha | aménagement de 512 ha

Production maraîchère | 23 465 ménages assistés

distribution de 822 tonnes de semences maraîchères (baobab, moringa, oignon et tomate) et de 463 boutures de patate pour l’emblavement de 1 514 ha | distribution de 396 300 kg de NPK et de 105 tonnes d’engrais organique | aménagement de trois sites maraîchers

Production et santé animale | 15 539 ménages assistés**

distribution de 281 tonnes d’aliments pour bétail | distribution de 120 tonnes d’aliments pour poussins et de 300 poulaillers en cage | distribution de 1 050 moutons d’embouche à 750 femmes | distribution de 80 glacières, 110 kits de matériel de vaccination, 2 600 kits de matériel de fauche et de conservation du fourrage naturel | vaccination de 35 000 bovins et petits ruminants | construction de deux magasins d’une capacité de stockage de 45 tonnes d’aliments pour bétail | réhabilitation de quatre forages pastoraux | construction d’un parc de vaccination | réhabilitation de 80 km de pistes à bétail et de deux aires de pâture de 170 ha | distribution de 6 150 kg de semences de niébé fourrager, de 6 000 kg de semences fourragères de maïs et de 1 400 kg de semences de mucuna | formation de 950 agro/pasteurs, de 17 agents spécialisés en ressources animales et des partenaires opérationnels sur la gestion des ressources naturelles, la transhumance et la gestion pacifique des conflits

Transferts monétaires | 32 090 ménages assistés

fourniture d’un montant total de plus de 3,2 milliards de XOF (5,5 millions d’USD) à travers la mise en œuvre d’activités d’espèces contre travail au profit de 6 793 ménages, de transferts monétaires conditionnels pour des activités génératrices de revenus au profit de 5 400 ménages et de transferts monétaires inconditionnels au profit de 19 897 ménages

Prévention contre la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) | 12 150 ménages assistés

formation des partenaires techniques et opérationnels, et sensibilisation à la covid-19 | distribution d’équipements de lavage des mains, de masques de protection et d’affiches de sensibilisation

Alertes et réponses aux chocs

renforcement de capacités de quatre Systèmes d’alerte précoce relais (Centre-Nord, Est, Nord, Sahel) | élaboration d’un bulletin sur la sécurité alimentaire et l’analyse des risques | réalisation de quatre évaluations rapides des moyens d’existence suite à des chocs sécuritaires