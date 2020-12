Burkina Faso : Annuaire statistique de l’enseignement primaire 2019/2020

AVANT PROPOS

La mise en œuvre efficace et efficiente de toute politique éducative est tributaire de l’existence de données statistiques fiables pour la planification des actions. A ce titre, le Ministère de l'Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), à travers la Direction générale des Etudes et des Statistiques sectorielles (DGESS) travaille chaque année à mettre à la disposition des décideurs, des partenaires de l'éducation et autres usagers, des données statistiques fiables et produites en temps utile pour tous les ordres d'enseignement dont il a la charge. Ces données sont contenues dans les annuaires statistiques et leurs sous-produits.

La DGESS est heureuse de publier l'annuaire statistique de l’enseignement primaire de l'année scolaire 2019/2020. Cet annuaire présente les informations essentielles dont les décideurs et les différents acteurs ont besoin pour apprécier les résultats obtenus, mesurer les contraintes et planifier les actions stratégiques. Ce sont : la situation des infrastructures, des effectifs des élèves et du personnel, le mobilier scolaire, les manuels, les résultats scolaires, le financement public et surtout les indicateurs d’appréciation de l’accès, de la participation et de la qualité des apprentissages dont certains sont calculés à partir des données de population fournies par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Ce document est le produit du travail de la chaîne administrative qui va de l’école à la DGESS en passant par les Circonscriptions d'Education de Base (CEB), les Directions Provinciales de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) et les Directions Régionales de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DREPPNF). La DGESS réitère sa profonde gratitude à tous les acteurs de cette chaîne pour Ieur contribution inestimable et surtout indispensable à la production de ce document.

Convaincue de la nécessité d’une large diffusion des données statistiques à toute la communauté éducative, les supports de publication ont été diversifiés. Ainsi, en plus de l’existence d’un service chargé de diffuser les données statistiques et de fournir les informations spécifiques aux demandeurs au niveau de la DGESS, les différentes publications sont accessibles sur les sites WEB.

La DGESS souhaite un bon usage du présent annuaire et reste disponible pour les amendements et suggestions qui pourraient contribuer à améliorer les éditions futures.

Le Directes

Francois Sawa OGO

Chevalier de l'Ordre National