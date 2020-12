Burkina Faso : Annuaire statistique de l’enseignement post-primaire et secondaire 2019-2020

AVANT PROPOS

La mise en œuvre actuelle du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016- 2020, de la réforme globale de l’éducation et du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PDSEB) 2012-202, nécessite des données statistiques fiables et régulières pour mesurer les progrès accomplis en matière d’éducation. A cet effet, le Ministère de l’Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), à travers la Direction générale des Etudes et des Statistiques sectorielles (DGESS), a l’honneur de présenter à l’ensemble des acteurs du monde éducatif et des utilisateurs les résultats de l'enquête statistique des enseignements post-primaire et secondaire au titre de l'année scolaire 2019-2020.

Fruit d’un processus rigoureux de collecte et de traitement, l’annuaire statistique des enseignements post-primaire et secondaire est un condensé d'informations chiffrées sur les données statistiques de tous les niveaux des enseignements post-primaire et secondaire général ainsi que de l’enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces informations se rapportent aux infrastructures et mobiliers, aux élèves, aux enseignants, au volume horaire assuré, aux résultats des examens de l'année précédente, etc.

Plus qu'un simple recueil d'indicateurs sectoriels, l’annuaire statistique se veut un véritable support de planification stratégique et/ou opérationnelle des actions de développement de l’éducation et de suivi- évaluation de Ieur mise en œuvre. Sa réalisation a bénéficié de la collaboration de tous les acteurs de la chaîne administrative qui va de l’établissement à la DGESS en passant par les Directions provinciales des Enseignements post-primaire et secondaire (DPEPS) et les Directions régionales des Enseignements post-primaire et secondaire (DREPS). La DGESS tient à remercier l'ensemble de ces acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de cette campagne.

Pour une large diffusion des données statistiques, les supports de publication ont été diversifiés. Ainsi, en plus de l’existence d’un service chargé de diffuser les données statistiques et de fournir les informations spécifiques aux demandeurs au niveau de la DGESS, les différentes publications sont accessibles sur les sites WEB : http://www.dgessmena.com/ et http://www.mena.gov.bf/accueil.

La DGESS souhaite un bon usage du présent annuaire et reste disponible pour les amendements et suggestions qui pourraient contribuer à améliorer les éditions futures.

Le Directeur Général

Dr François Sawa OGO

Chevalier de l’Ordre National