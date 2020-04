Burkina Faso: Analyse rapide de l’impact du COVID-19 et des mesures de restrictions sur les marchés et sécurité alimentaire des ménages, 1 Avril 2020

I. Contexte et justification

A l’instar de plusieurs pays dans le monde, le Burkina Faso est confronté à la pandémie du COVID-19. En effet, les premiers cas ont été signalés le 9 mars 2020 et à la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes infectés ont été enregistrés dans 5 foyers au niveau national. Pour permettre de circonscrire la maladie et d’éviter des contaminations des masse, un ensemble de mesures ont été prises par le gouvernement.

Si ces mesures ont pour but principal de réduire la propagation de la maladie, elles ont et auront probablement des répercussions plus ou moins importantes pour les conditions des vies des ménages en général et des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire en particulier. Les gens sont non seulement menacés par la maladie mais aussi par les conséquences économiques qui, pour certains, seront plus dévastatrices que la maladie elle-même.

L'analyse des risques pour les opérations du PAM effectué par le siège et le bureau régional a identifié l'Afrique de l’ouest et centrale comme extrêmement vulnérable à l'épidémie de COVID-19, en particulier compte tenu de la forte dépendance / dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires et du financement relativement faible.

«En raison de ces changements, tant en termes de lutte contre la maladie que de retombées économiques plus larges, la disponibilité des aliments sera affectée à court et à long terme; l'accès compromis, en particulier pour ceux qui travaillent dans des secteurs susceptibles de subir des pertes d'emplois en raison de la récession, ainsi que pour les pauvres qui risquent d'être aggravés; la nutrition sera probablement affectée à mesure que les gens changeront de régime alimentaire vers des aliments plus stables à la conservation et préemballés (qui peuvent être moins nutritifs) et que les fruits et légumes frais deviendront moins disponibles en raison des achats de panique et des perturbations des systèmes alimentaires; la stabilité risque d’être compromise car les marchés eux-mêmes sont instables, ce qui entraîne une grande incertitude ».Plusieurs questions se posent par rapport aux conséquences de la maladie elle-même mais aussi aux conséquences des mesures gouvernementales :