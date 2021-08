Burkina Faso: Analyse des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles, Note de synthèse

Introduction

Au Burkina Faso, l’exacerbation des conflits liés aux ressources naturelles et la dégradation rapide de l’insécurité constituent une source de préoccupation majeure, à la fois pour les pouvoirs publics et pour les populations. Ces phénomènes se répercutent négativement sur la sécurité et les conditions d’existence des populations, ainsi que sur la cohésion sociale, la stabilité et la paix.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional intitulé «Renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales transfrontalières dans les zones prioritaires du Sahel» (projet du Réseau mondial contre les crises alimentaires [GNAFC]), exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) du Burkina Faso et financé par la Commission européenne (Programme de partenariat FAO-Union européenne du GNAFC), une étude portant sur l’analyse des conflits a été réalisée. De manière générale, l’objectif de la présente note de synthèse consiste à: (i) dresser l’inventaire des conflits liés aux ressources naturelles et des autres conflits dans l’espace rural; (ii) identifier des initiatives en matière de prévention et de gestion des conflits; et (iii) formuler des propositions pour améliorer l’efficacité des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

En plus des éléments de méthodologie qui ont été privilégiés dans le cadre de l’analyse menée au Burkina Faso, la note de synthèse présente les résultats majeurs obtenus au terme des investigations. Les éléments abordés comprennent un état des lieux des conflits au Burkina Faso, la typologie, les causes et les moteurs de conflits, la cartographie des parties prenantes, les impacts des conflits, les stratégies de gestion de ces derniers, ainsi que des éléments de conclusion et de recommandation.