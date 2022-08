Burkina Faso : Analyse de protection (août 2022)

1. RESUME

Ce rapport a pour objectif de présenter une analyse de la situation de protection au Burkina Faso pour la période de janvier à juin 2022. L’analyse est réalisée par le Cluster Protection dans le but d’identifier les risques de protection les plus proéminents affectant la population civile au Burkina Faso, présenter les principales articulations de la réponse humanitaire et formuler des recommandations conséquentes.

L’insécurité croissante, les violences quasi quotidiennes, l’activisme des groupes armés non identifiés (GANI), les opérations militaires menées par les forces de défense et de sécurité (FDS) et leurs supplétifs, les déplacements massifs forcés de populations et les effets du changement climatique ont un impact considérable sur l’environnement de protection et l’accès des populations affectées à la pleine jouissance de leurs droits.

Les contraintes d’accès des acteurs humanitaires aux populations affectées et de l’accès de ces dernières aux services sociaux de base, limitent considérablement l’efficacité et l’effectivité de la réponse humanitaire ainsi que la mise en œuvre de solutions durables.

Les risques de protection les plus proéminents identifiés au cours de la période couverte par le présent rapport sont les suivants :