Burkina Faso: Affrontements intercommunautaires Update 10 janvier 2019

Ce rapport est élaboré par OCHA pour le compte du Bureau de la Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies, en étroite collaboration avec le Gouvernement du Burkina Faso et la contribution des personnes ressources de terrain dans les provinces du Soum et du Sanmatenga.

FAITS SAILLANTS

• Le 1er janvier 2019, alors que l’état d’urgence décrété la veille sur 14 provinces du pays pour endiguer la menace extrémiste entrait en vigueur, des hommes armés ont fait irruption dans le village de Yirgou, commune de Barsalgo, dans la région du Centre nord, et ont abattu six personnes dont le chef du village, avant de prendre la fuite.

• Les groupes d’autodéfense « Koglweogo » ont alors entrepris des actions de représailles contre la communauté peulh, soupçonnée d’avoir abrité les groupes armés qui ont tué le chef du village de Yirgou. Les représailles ont duré plusieurs jours et ont touché des autres localités des régions du Centre-Nord et du Sahel.

• Selon le dernier bilan établi en conseil des ministres, au 10 janvier 2019, au total 49 personnes ont été tuées lors de ces évènements.

• Cette situation a provoqué le déplacement de populations dans les deux régions où les attaques ont éclaté, avec des vagues de déplacement dans les communes de Kelbo, de Arbinda, de Barsalgo, de Boussouma, de Kaya et de Djibo.

• Le Gouvernement de Burkina Faso assure la coordination de la réponse, est en charge de l’accueil et l’enregistrement des personnes déplacées internes, et a déjà mobilisé une assistance d’urgence dans la région du Centre-Nord.

APERÇU DE LA SITUATION

Les services techniques de l’action sociale sous la couverture des Conseils Départementaux de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CODESUR), ont engagé depuis le début de la crise, l’accueil et l’enregistrement des personnes déplacées internes. Les enregistrements continuent sur six sites et les chiffres de synthèse seront disponibles dans les prochains jours.

BESOINS HUMANITAIRES ET REPONSE

Aucun rapport d’évaluation structuré n’est disponible pour le moment, mais au 10 janvier, une assistance d’urgence dans la région du Centre-Nord avait déjà été déployée par le CONASUR. Elle consiste en :

Articles non alimentaires : tentes familiales, nattes, couvertures, seaux, bassines, assiettes, gobelets, lampes solaires, ballots de friperie pour femme, ballots de friperie pour enfant, paires de tapettes pour enfant et paires de tapettes pour adultes.

Vivres : riz, semoule de maïs, farine de maïs, mil, sardine, corned-beef, bidons d'huile de 5 litres, sucre, spaghetti.

Kits d'hygiène : kits de dignité pour femme, bouilloires en plastique, bouilloires en aluminium, pots pour enfant et cartons de savons.

L’assistance globale engagée à la date du 10 janvier 2019 a une valeur totale 183 910 000 FCFA.

Au-delà de cette assistance, le Fonds national de la solidarité sera mis à contribution avec un transfert monétaire de 15 000 FCFA par personne affectée.