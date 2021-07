Bulletin n°17 du Cluster Santé - Juin 2021

POINTS SAILLANTS

Le pays rapporte plus de 1 253 416 personnes déplacées internes depuis le début du mois de juin 2021 (tableau 1) représentant approximativement 6% de la population totale du Burkina Faso.

Augmentation des attaques dans les 6 régions avec un bilan lourd rapporté dans la région du Sahel.

Le plan opérationnel du groupe de travail santé sexuelle et reproductive disponible pour le deuxième semestre 2021.

Mise en place de la Coordination cluster santé et nutrition dans les 6 régions affectées par la crise humanitaire.

Mise à jour du financement du plan de réponse du Cluster Santé pour l’année 2021.

I. Contexte de la crise

L’insécurité reste croissante au Burkina Faso et les déplacements qui en résultent limitent l’accès humanitaire et surtout l’accès de la population aux services sociaux de base. On rapporte un cumul de 1 816 incidents de janvier à Juin 2021. Le pays rapporte aussi plus de 1 253 416 personnes déplacées internes depuis le début du mois de juin 2021 (tableau 1) représentant approximativement 6% de la population totale du Burkina Faso. C’est une augmentation du nombre de PDIs d’environ 2,84% par rapport à la situation d’avril 2021 (1 218 754 PDI). L’arrivée de la population nouvellement déplacée a engendré une forte pression sur les services sociaux de base dont la santé. Certaines formations sanitaires ont rapporté une augmentation des taux de fréquentation due à l’afflux des PDIs. La détérioration de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire national a occasionné une limitation d’accès aux services sociaux de base dont la santé entrainant la fermeture des formations sanitaires. 80% des formations sanitaires fermées sont dues aux attaques directes des groupes armés non identifiés sur les formations sanitaires. La situation est particulièrement critique dans la Région du Sahel, où 33.8 % des formations sanitaires sont fermées. Les personnes dans le besoin sont parfois inaccessibles, car des groupes armés encerclent et coupent l’accès à certaines zones. Les déplacements répétés conduisent certaines populations vers des zones où l’accès géographique est plus difficile en plus des inondations saisonnières sur les mêmes zones.

Les attaques perpétrées par les groupes armés au Burkina Faso se sont multipliées et ont affectées plusieurs régions. Les incidents sécuritaires ont sensiblement augmenté pendant le mois de juin causant la mort des plusieurs personnes y compris les personnels de santé sur leurs lieux de travail. 354 incidents ont été rapporté sur l’ensemble du pays pendant ce mois de juin dont plus de 60% rapportés dans 6 régions (Sahel, Centre Nord, Boucle du Mouhoun, Nord, Est et Centre Est) qui sont plus affectées par la crise humanitaire et ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés, dont la plupart sont des civils. La dernière attaque la plus meurtrière depuis le début de l’année s’est produite le 5 juin 2021 avec un massacre dans la ville de Solhan, région du Sahel qui a fait environ 160 morts, plusieurs blésés grave et la destruction et pillage d’une formation sanitaire CSPS qui reste en ce jour fermée et ne pouvant pas plus assurer l’offre des soins de santé aux personnes restées dans les zones affectées. Le système de surveillance des attaques contre les soins de santé signale en juin deux incidents qui ont causées la destruction, fermeture de la formation sanitaire CSPS de Solhan et une ambulance d’un partenaire, une ONG internationale qui a été brulée à Gorom gorom et la mort d’un auxiliaire de santé.

L’accès logistique dans les zones touchées par le conflit reste très difficile. Les réseaux routiers sont pauvres et plus affectés par le conflit, ce qui entrave l’accès et la livraison de l’aide humanitaire, notamment les services de santé. De plus, la capacité de stockage dans les régions touchées par le conflit reste incertaine, en particulier en cette période où les services médicaux ont besoin de ressources logistiques supplémentaires pour accompagner les activités de la réponse à la pandémie de la Covid-19.