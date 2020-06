Bulletin n°05 du Cluster Santé - Mars - Mai 2020

POINTS SAILLANTS

Contexte sécuritaire très préoccupant, des attaques contre les populations s’amplifient surtout dans les 6 régions les plus touchées par la crise entrainant un mouvement continu des populations qui est de 848 329 personnes déplacées internes à travers les 13 régions du pays (OCHA).

La pandémie COVID-19 au Burkina Faso avec plusieurs cas notifié dans plusieurs régions sanitaires.

Le travail du Ministère de la santé et ses partenaires sur la formulation du paquet minimum d’offres des soins de santé en situation d’urgence.

L’offre des soins de santé en situation d’urgence reste un défi au Burkina Faso avec des zones d’accès difficile.

I. Contexte Général

La situation sécuritaire dans la bande du Sahel qui est constituée des régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, Centre Nord et de l’Est a créé une situation humanitaire sans précédent dans ces localités. Durant le mois de mai la situation sécuritaire et épidémique au Burkina Faso est restée préoccupante. La situation humanitaire a été marquée par les attaques croissantes et des déplacements de la population sont qui ont été rapportés dans plusieurs localités. La dernière publication des chiffres des personnes déplacées interne du 22 avril 2020 fait état de 848 329 personnes déplacées internes. L’augmentation des incidents, au total 142 pour le mois de mai dont 4 sur les acteurs humanitaires ayant occasionné la perte en vie humaine (2 personnels de santé) et des biens matériels.

Les menacés et intimidations sur les personnels de santé ont parfois entraîné la psychose, la fermeture des formations sanitaires et même des déplacements de la population.

Le Burkina Faso connait actuellement des flambées épidémiques complexes sans précédent dues à la poliomyélite, la rougeole et à la COVID-19 avec une incidence et un taux de létalité élevés. Sans parler des multiples maladies endémo-épidémiques telles que le paludisme, la dengue, la rougeole, la méningite, etc.

Le travail avec les partenaires du Cluster Santé permet de couvrir des gaps critiques pour les soins de santé en proposant un paquet d’offre des soins de santé adapté au contexte de la région affectée.