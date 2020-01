Bulletin n°03 du Cluster Santé Décembre 2019

Contexte sécuritaire très préoccupant, des attaques contre les populations s’amplifient surtout dans les 5 régions les plus touchées par la crise. Les mouvements continus des populations ont entrainé les déplacements de plus de 560 033 personnes déplacées internes à travers les 13 régions du pays.

Des attaques contre le système de santé et la psychose grandissante des agents de santé, ont conduit au départ massif des agents de santé à Gorom Gorom, Djibo et Barsalogho. Dans les 5 régions durement touchées par la crise : 8,5% de leurs formations sanitaires ont fermées privant l’accès aux soins à plus de 1 million et 11,6% autres ont réduit leurs activités (Source : Ministère de la santé).