Bulletin d’information mensuel conjoint sur le fonctionnement des marches agricoles au Burkina Faso, Période : du 1 er au 30 Juin 2020

Points Saillants :

Malgré l’augmentation progressive de l’offre des denrées alimentaires, la tendance à la hausse des prix se poursuit au niveau de la plupart des marchés sentinelles. Cela participe à l’aggravation des difficultés d’accès aux aliments rendu déjà précaire à cause de la pauvreté monétaire des ménages. Le modèle des prix construit sur la base (i) des tendances historiques de l’évolution des prix et (ii) de la prise en compte de la saisonnalité dans le cadre de la variation des prix des denrées alimentaires, indique une stabilité voire une légère hausse des prix d’ici la fin de l’année et courant 2021. A la faveur des préparatifs de la célébration de la Tabaski, les prix moyens du bétail, notamment celui des petits ruminants, ainsi que les termes d’échange, ont subi une nette amélioration courant le mois de juin en comparaison au mois de mai. Dans la région du Sahel, la persistance des maximas de prix pour la plupart des céréales traduit des difficultés importantes dans le cadre de l’approvisionnement et l’accès en denrées alimentaires en relation (i) au contexte d’insécurité persistante; (ii) aux difficultés d’accès à certains marchés liés au mauvais état des routes ; (iii) aux coûts supplémentaires de transport ; et (iv) de la stratégie commerciale des commerçants céréaliers locaux visant à maximiser leurs profits pendant cette période de pénurie alimentaire.

1. L’OFFRE ET LA DEMANDE DE PRODUITS AGRICOLES

Le mois de Juin a été caractérisé par un bon niveau d’approvisionnement des marchés agricoles en général. En comparaison au mois précédent, plus de 70% des commerçants céréaliers estiment que l’offre est en hausse. Cette offre provient essentiellement des grossistes des grands centres urbains ou des zones de production ainsi que des détaillants locaux. L’offre institutionnelle à travers les points de vente de céréales aux personnes vulnérables y est présente sur la plupart des régions septentrionales et centrales du pays et joue un rôle important dans le processus de régulation et d’atténuation de la pression inflationniste. L’offre des denrées de la part les paysans est en forte baisse, à la suite de l’amenuisement des stocks de ces derniers, et laisse progressivement la place à celle des commerçants.

L’ouverture des principaux marchés et la levée des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 ont entrainé une reprise des activités commerciales et amélioré sensiblement les flux internes et externes, ce qui a renforcé considérablement le niveau d’approvisionnement des marchés agricoles. Aussi, en prévision de l’installation effective de la campagne agricole et des difficultés liées à la détérioration des voies de desserte entre zones de production et de consommation, les commerçants ont pris l’initiative de renforcer leurs approvisionnements afin d’éviter des ruptures éventuelles de stock durant la période pluvieuse.

A l’instar de l’offre des denrées alimentaires, la demande en mil, maïs et sorgho est en hausse en comparaison au mois précédent du fait du démarrage de la campagne agricole. Sur les marchés de l’Est, du Sahel, du Centre-Nord et du Nord, le mois de Juin est marqué par (i) une hausse importante de la demande des céréales ; (ii) l’achat par des ménages agricoles résidents et des ménages déplacés de semences pour planter dans leurs villages d’origine ; et (ii) le retour des éleveurs transhumants dans les enclaves pastorales du pays.

2. L’OFFRE ET LA DEMANDE DE BETAIL

L’offre de bétail a connu une augmentation significative en comparaison de celle de mai au regard du nombre d’animaux présentés sur les marchés à bétail. Cette augmentation de la demande est induite par un accroissement significatif des besoins financiers des éleveurs dans le cadre de l’achat des denrées alimentaires et des produits de complémentation pour les animaux. Aussi, cette effervescence sur le marché à bétail est en partie imputable aux préparatifs de la célébration de la Tabaski communément appelée « la fête des moutons ».

La demande quant à elle a subi la même tendance que l’offre avec notamment une plus forte hausse de la demande interne dans le cadre de l’abattage du bétail au niveau des grandes villes, mais également une augmentation de la demande du bétail en provenance des pays voisins comme le Ghana, le Togo et le Benin. En effet, la présence des acteurs internationaux intervenant dans le cadre de la commercialisation du bétail est forte au courant du mois de juin et cette tendance se poursuivra au courant du mois de juillet