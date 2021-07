Bulletin d’information FAO Burkina Faso: Sécurité alimentaire et analyse des risques dans le CentreNord, Est, Nord et Sahel - Juillet 2021 no.1

Au Burkina Faso, les quatre régions les plus touchées par la crise sécuritaire – le Centre-Nord, l’Est, le Nord et le Sahel – continuent de faire face à une situation humanitaire sans précèdent. La détérioration de l’insécurité dans le pays provoque des déplacements massifs de population, un accès limité à certaines communes et entrave l’accès aux marchés et aux champs, impactant gravement les moyens d'existence et les activités de production agricole.

La soudure pastorale (mars-avril 2021) a été rendue difficile pour les éleveurs en raison de l’interdiction de l’entrée des transhumants étrangers sur le territoire béninois et la fermeture récente de la frontière du Togo liée à la pandémie de covid-19, la fermeture de certains marchés à bétail et la perturbation des mouvements des animaux. Les éleveurs ont également été touchés par la raréfaction des pâturages naturels, le tarissement des points d’eau, avec souvent pour seule source disponible les puits et les forages, et une augmentation des prix du bétail.

Dans les quatre régions du pays, de nouveaux déplacés ont déjà été enregistrés ou sont attendus au cours des prochains mois et leurs besoins d’assistance, notamment alimentaire, en soins vétérinaires, aliments pour bétail, intrants et équipements de production agropastorale, ainsi que pour un accès sécurisé aux terres agricoles, pâturages et ressources naturelles, n’ont pas encore été couverts.

Pour une réponse en phase avec les besoins des PDI et des personnes vulnérables, il est indispensable de disposer d’informations sur l’effectif du cheptel exposé à la soudure pastorale, les besoins en intrants agropastoraux des PDI et les superficies disponibles et accessibles à mettre à leur disposition pour la production agricole. Il est crucial de permettre aux populations de produire leur propre nourriture pendant la prochaine campagne humide, et de mettre en place des activités génératrices de revenus pour la promotion de leur autonomie financière et le rétablissement de leurs moyens d’existence.