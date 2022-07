Bulletin conjoint d’information sur les marchés au Burkina Faso (Période du 1 au 31 mai 2022)

Points saillants

Dans les zones de production, l’offre est moyenne et légèrement en hausse par rapport au mois écoulé s’expliquant par un déstockage effectué par les producteurs pour l’achat d’intrants pour la campagne agricole. Dans les zones de consommation comme les régions du Centre-Nord, Nord et Sahel, la disponibilité céréalière est faible avec une offre stable par rapport au mois précédent, et en baisse par rapport à la normale.

La demande en denrées alimentaires est forte sur l’ensemble des marchés. Elle provient des ménages qui dépendent de plus en plus des marchés pour leur alimentation et les semences, des provenderies pour la fabrication d’aliments volaille et des brasseries pour la fabrication de bières.

Les prix des céréales sont demeurés stables avec un niveau moyen de 331 FCFA le kilogramme. Par rapport à l’année passée à la même période et à la moyenne quinquennale, le prix moyen des céréales est en hausse de 57 pour cent et 74 pour cent respectivement.

L’analyse des termes de l’échange bétail/céréales dans les régions pastorales montre une faveur pour les pasteurs qui arrivent à acquérir au moins un sac de 100 kg de céréales par la vente d’un caprin, excepté dans la province du Soum (89 kg de céréales pour la vente d’un caprin).

L’évolution des termes de l’échange permet de voir une baisse continue des termes de l’échange ; ce qui indique une dégradation du pouvoir d’achat des éleveurs qui n’ont que leur bétail comme principale source de revenus et moyens d’existence.