Bilan de la réponse humanitaire (Janvier - mars 2019)

APERÇU DE LA SITUATION

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent avec 1,2 millions de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a triplé depuis le début de l’année et a atteint 170 447 personnes réparties dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et de l’Est, dont 95% se trouvent dans les communautés hôtes. Le Gouvernement et les acteurs humanitaires sont mobilisés depuis le début de la crise pour y répondre. En partenariat avec le Gouvernement, les Nations unies et les ONG partenaires ont élaboré un plan de réponse d’urgence de 100 millions de dollars visant à fournir une assistance vitale à 898 000 personnes en 2019. Durant le premier trimestre, les efforts des partenaires et du gouvernement ont permis de fournir à 169 266 personnes une aide urgente dans les secteurs de l’alimentation, la nutrition, les abris et articles ménagers essentiels, la santé, l’eau et l’hygiène, l’éducation et la protection. À ce jour, le plan reste financé à 38% alors que les besoins continuent d’augmenter. La période de soudure et la saison des pluies s’approchent et la situation risque de se détériorer davantage si l’assistance n’est pas suffisamment fournie. Malgré les efforts de la communauté humanitaire, les besoins restent immenses dans tous les secteurs tandis que les perspectives de retour des déplacés dans l’immédiat sont faibles. L’insécurité continue de rendre difficile l’accès aux populations et l’accès des populations aux services dans plusieurs localités.